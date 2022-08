Habló Rapallini: por qué no cobró penal para Boca por alevosa mano del jugador de Racing

Racing y Boca jugaron un partido que no debió terminar 0-0. El encuentro tuvo muchísimas situaciones para ambos equipos, con un tiempo de dominio para cada uno. En la última jugada, Fernando Rapallini se convirtió en el gran protagonista de la noche con un fallo muy polémico: Sebastián Villa y Jonathan Gómez disputaron una pelota que terminó con un claro toque del jugador de la Academia con la mano pero no fue suficiente para el árbitro.

Lógicamente, todo el banco del Xeneize estalló al ver la seña del juez, quien marcó el final del encuentro al no cobrar el penal. De acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, la decisión del referí está basada en un toque con la mano de Villa: "Desde el cuerpo arbitral de Racing y Boca me confirman que Rapallini no cobró penal porque ambos futbolistas, al mismo tiempo, tocan la pelota con la mano en el piso".

A juzgar por el video, se nota de forma clara que Gómez toca la pelota con la mano antes de levantarse. El llamado del VAR fue necesario para marcarle la jugada a Rapallini pero este vio un contacto del colombiano de Boca.

En otra de las rarezas de la noche, los hinchas de River se pusieron del lado de sus pares de Boca al recordar otro polémico fallo de Rapallini el pasado fin de semana: el árbitro no sancionó penal en el forcejeo entre Sergio Barreto y Miguel Borja en el clásico entre Independiente y el Millonario.