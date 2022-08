La decisión de Riquelme y el Consejo de Boca con Benedetto y Zambrano

El partido de Racing y Boca dejó tela para cortar pero, aunque el penal no cobrado sobre el final estuvo muy cerca de superarlo, ningún tema fue más debatido que la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano. Lo mismo sucedió puertas adentro, ya que Hugo Ibarra reconoció el conflicto luego del partido y Juan Román Riquelme retó a los partícipes del escándalo xeneize con durísimas frases y aseguró que tomarán cartas en el asunto, lo que abre la puerta a una sanción.

Una vez regresaron a la concentración en el Hotel Continental, los jugadores de Boca recibieron la visita del vicepresidente, quien no se guardó nada al hablar de la pelea: "Cruzaron la línea. Le faltaron el respeto a los hinchas y a la historia. Esto no es boxeo. Los domingos, hermandad. El resto de los días no me importa lo que hagan ni como se llevan", disparó Riquelme.

Según informó Julio Pavoni en Presión Alta, Riquelme y el Consejo decidieron que sancionarán a Benedetto y Zambrano. Sin embargo, todavía no se confirmó el tipo de castigo que le caerá a los jugadores que se fueron a las trompadas como consecuencia de una discusión en el entretiempo ante Racing.

En caso de que Riquelme y la dirigencia decidan acudir a una sanción futbolística, la decisión podría caer por la no convocatoria a los próximos partidos de Boca. El Xeneize recibe a Rosario Central este miércoles y visitará a Defensa y Justicia el domingo.

El otro camino posible de una sanción para Zambrano y Benedetto es el económico. Aunque sucedió con otro técnico y otra dirigencia, Boca podría tomar una decisión similar a cuando Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva se pelearon en un entrenamiento de 2017 y no cobraron el sueldo y las primas por 15 días.