Independiente y Lanús empataron 1 a 1 en La Fortaleza

Independiente empató 1 a 1 en su visita a La Fortaleza de Lanús en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del torneo de la Liga Profesional con un gol de Leandro Benegas, que igualó el marcador sobre el final, en tanto que José Sand anotó para los Granates.

El equipo de Julio César Falcioni no jugó bien pero con mucho empuje logró equiparar el marcador ante los dirigidos por Frank Darío Kudelka. El Rojo se llevó un punto del Sur con un tanto de Benegas a falta de siete minutos para el final, aunque no mostró un gran volumen de juego y no fue avasallante contra el arco de Fernando Monetti.

El inicio presentó acciones intensas y equilibradas por parte de ambos conjuntos, con el propósito de lograr el predominio uno sobre el otro, en especial en la zona de gestación. En ese sentido, sin ser claramente superior, Lanús se animó a merodear el área visitante con algunos intentos que no prosperaron en las decisiones finales para embocar los tiros entre los tres caños del arco del Rojo.



Aunque la insistencia local tuvo su premio cuando el colombiano Raúl Loaiza impulsó un pase aéreo entre líneas, con la defensa adversaria mal parada, para que el debutante delantero Franco Troyansky asistiera a Sand, que dentro del área no perdona: así venció la resistencia de Milton Álvarez, a los 19 minutos.



De a poco fue creciendo el Diablo y en el último cuarto de hora del primer período supo aprovechar el repliegue de los dirigidos por Kudelka, quien con pronunciados gestos los incitaba a adelantar las líneas. Así, los visitantes generaron su primera llegada clara con una veloz entrada de Damián Batallini por izquierda, que ante la salida de Fernando Monetti, remató desviado por sobre el travesaño.



Luego, tuvo otra con la carga de Leandro Benegas, cuyo tiro fue bien neutralizado por el arquero de Lanús. El segundo capítulo se inició con un juego más brusco por los continuos roces a causa de la lucha intensa que expusieron los dos cuadros, por lo que el espectáculo se deslució, mientras que el árbitro Facundo Tello debió mostrar la tarjeta amarilla en varias ocasiones.



Entre ese reparto de amonestaciones, Sergio Barreto acumuló la quinta por lo que no estará en Independiente frente a Huracán, el próximo martes; a la vez que Monetti también recibió una amarilla por demorar.



De tanto insistir, los de Avellaneda encontraron el resquicio para que Benegas pudiera marcar la igualdad, con un remate bajo y cruzado a la derecha del arquero Granate, a los 37 minutos. Previo a eso, Lanús contó con una clara oportunidad de aumentar la ventaja, en una de sus esporádicas réplicas, a través de un remate de Troyansky, que se estrelló contra el caño izquierdo del arco de Milton Álvarez.



Posteriormente, ambos bandos intentaron ir por la victoria, pero con las limitaciones ofensivas que arrastran en la competencia les fue infructuoso y debieron conformarse con la la justa igualdad. Por la próxima fecha, la 14ta, Lanús visitará a Newell's Old Boys e Independiente recibirá a Huracán.

Los de Avellaneda sumaron su segundo encuentro consecutivo sin ganar en el tercer ciclo de Falcioni en el Rojo, después de la derrota 1 a 0 ante River de la fecha pasada. Mientras tanto, Lanús sumó su décimo partido sin conseguir la victoria y se mantienen preocupantemente en el último puesto de la Liga Profesional, con apenas 7 puntos.