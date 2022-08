Las tremendas bombas de Sebastián Sosa en Independiente: “Milton Álvarez hace su…”

Luego de varias semanas en las que estuvo en el ojo de la tormenta, Sebastián Sosa rompió el silencio y dejó frases fuertes que retumban en todo el mundo Independiente. El arquero uruguayo, que perdió su lugar en el 11 titular, salió con los tapones de punta y habló de todo: las dudas sobre su lesión, las banderas que aparecieron en su contra, las críticas y palazos al plantel y Milton Álvarez, el guardametas que le sacó el puesto.

Milton Álvarez fue ratificado en el equipo titular de Independiente por sobre Sosa.

En charla con Un buen momento de radio La Red, Sosa le tiró con munición gruesa al joven arquero elegido por Julio César Falcioni como titular en Independiente: " Están dudando de mi lesión y eso no me gusta. ¿El posteo en Instagram? Milton Álvarez hace su juego”, sentenció.

Hace una semana, Independiente consiguió un necesitado triunfo en Santa Fe. Luego de la victoria por 3 a 0 ante Colón, Álvarez hizo un posteo en Instagram de todo el equipo: "... En momentos difíciles es donde más compromiso hay que tener, nadie se puede bajar. Independiente y la gente por encima de todo", escribió el arquero. Al parecer, Sosa interpretó que ese mensaje era para él, ya que fue acusado de fingir la lesión que lo marginó de las canchas y apuntó con todo contra su sucesor.

El posteo de Álvarez que le habría molestado a Sosa.

Luego, Sosa arremetió contra las críticas pero, en el camino, también dilapidó al plantel del Rojo: "“En un año y medio jugué con 16 defensores distintos. Está claro que no tenemos el mejor plantel de Argentina. Cuesta mucho cuando cambias y subís tantos jugadores”.

El uruguayo se refirió a las banderas que aparecieron en su contra en los alrededores de la cancha de Independiente. En las mismas, Sosa fue descrito como "el arquerito perdedor" y se pedía por su salida: "Dentro del fútbol todo se sabe. No me detengo en eso. Es un golpe bajo, no suma para nada. Son cosas que restan en una gran institución. La propia gente nuestra mete piedras, hay que tomarlo como de quién viene. Son cosas raras, nunca me pasó. Antes había estampitas de San Sosa", expresó sin pelos en la lengua.

Por último, Sosa negó cualquier tipo de posibilidad de irse de Independiente: "Soy un tipo que siempre ha cumplido con los contratos. No hace mucho tiempo elegí seguir en Independiente por el cariño de la gente, el respeto que me manifestaron siempre. Y no cambia eso. Estoy contento. Lamentablemente no acompañaron los resultados".