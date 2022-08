La desubicada advertencia de Lautaro Acosta a los árbitros: "Si siguen perjudicando a Lanús tenemos que..."

El arbitraje del fútbol argentino es mirado de reojo por hinchas, jugadores, técnicos y dirigentes hace muchísimos años. La presencia de favorecidos y perjudicados por las decisiones arbitrales es tan vieja como el deporte en sí mismo. Sin embargo, la bronca contra los referís está alcanzando niveles, probablemente, nunca antes vistos desde la implementación del VAR y Lautaro Acosta advirtió de forma insólita que la situación podría provocar una reacción por parte de Lanús.

El Laucha, referente del equipo e ídolo de la hinchada, se fue muy caliente luego de la derrota del Granate contra Aldosivi, partido en el que, según él, no le cobraron un penal claro a su favor. Luego del partido que dejó último a Lanús, Acosta tuvo una frase desafortunada para referirse a las performances de los árbitros: "Va a pasar algo con los árbitros, fijate lo que pasó con Barracas-Patronato. Si nos siguen perjudicando vamos a tener que reaccionar. Después, yo soy el loquito", disparó en Paso a Paso.

La calentura de Acosta fue más allá, aseguró de forma efusiva que el penal fue muy claro y arremetió contra Pablo Dóvalo, el árbitro del partido que se disputó en la Fortaleza: "Sí, se vio cincuenta veces en el VAR, de hecho yo lo vi en el VAR, en la tele y no había forma (de no cobrarlo). Con Dóvalo no es la primera vez que nos pasa".

De acuerdo a la opinión del delantero, Lanús es perjudicado por el arbitraje hace varios partidos y nombró uno por uno a los referís que tuvieron fallos polémicos en contra de su equipo: "Ya es raro lo que viene pasando, (Nicolás) Lamolina expulsa mal un jugador el partido pasado y lo de Vigliano el otro día una vergüenza. Sospecho un montón, después que me suspendan. Siempre perjudican y favorecen a los mismos", agregó.

Luego, Acosta añadió: "Si no se ponen las pilas con Lanús nosotros tenemos que empezar a reaccionar, tenemos que hablar todos porque el loquito soy yo, me chupa un huevo, voy a seguir siendo el loquito pero que no nos perjudiquen más porque se va la situación a la mierda y esto es un club serio".

Las declaraciones del ídolo de Lanús pueden ser catalogadas como desubicadas y así lo dio a entender también el presidente de Lanús, que intentó bajar las pulsaciones del 7: "No siempre coincidimos con lo que el Laucha Acosta manifiesta", sentenció Luis Chebel.