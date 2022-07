Gallardo busca un 9: el tapado por el que River avanzó en las últimas horas

Si bien desde febrero sabe que Julián Álvarez emigraría al Viejo Continente, River aún no consigue ese nueve de jerarquía que tanto viene buscando. Caído el sueño de Luis Suárez, producto de la eliminación ante Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores, y trabada la situación de Miguel Borja, desde los pasillos del Monumental surgió un nuevo nombre, el cual Marcelo Gallardo sigue de cerca.

Según informó Nicolás Distasio, periodista de ESPN, Marcelo Gallardo sigue de cerca los pasos de Juan Martín Lucero para ocupar el puesto que deja vacante el cordobés, nuevo jugador del Manchester City. "Me llega por parte del entorno del futbolista una posibilidad de interés de River. Desde el club me dijeron que no es tan así, pero a mí el nombre me llega con fuerza. Desde el entorno dicen que se avanzó entre ayer y hoy", manifestó.

El argentino de 30 años, actualmente en Colo Colo, fue rival del Millonario en la actual edición de la Copa Libertadores de América ya que ambos equipos formaron parte del Grupo F, donde elenco chileno terminó tercero (jugando la Copa Sudamericana) y el elenco de Núñez fue líder.

El Gato jugó en Defensa y Justicia, Independiente, Godoy Cruz y Vélez en el fútbol argentino, mientras que en el exterior defendió los colores del Johor Darul Takzim (Malasia) y Tijuana (México). En sus vitrinas cuenta con la Supercopa de Chile, que obtuvo este año con el Cacique.