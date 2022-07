Brito reveló el verdadero motivo por el que Borja no llegó (por ahora) a River: "Se dijeron muchas pavadas"

No fueron los mejores días para el mundo River. Tras la eliminación ante Vélez en el marco de la Copa Libertadores, el preacuerdo que tenía con Luis Suárez quedó sin efecto. Además, las negociaciones con Miguel Borja se frenaron y es por esto que Marcelo Gallardo sigue esperando al nueve de jerarquía para su plantel, ese que quería utilizar en la serie ante el Fortín. En este contexto, Jorge Brito rompió el silencio.

"Nunca estuvo hecho ni estuvo caído, como se dice. No hubo rechazo del Banco Central a esta operación porque primero tiene que haber una transacción acordada, y en este caso no la hay. Se dijeron muchas pavadas...", manifestó el mandamás del Millonario con respecto a la situación del colombiano, actualmente en Junior de Barranquilla.

"No hubo transacción definitiva. El salario del jugador, la cotización del dólar y cuestiones que tienen que ver con quienes tienen los derechos económicos del jugador. Todo eso complejizó el pase", añadió con respecto a la negociación que, en caso de cerrarse, le costará al Millonario una cifra cercana a los 7.000.000 de dólares.

Si bien el arreglo parecía tener final feliz para River, desde el club no descartan seguir alertas en el mercado: "Es un jugador muy importante y con características muy difíciles de encontrar en un 9 con gol que va bien arriba. Naturalmente en la medida que no avance lo de Borja estamos viendo en paralelo otras alternativas".

Para finalizar, y como no podía ser de otra manera, Brito se refirió al siempre polémico uso de la tecnología en el fútbol: "El VAR es bidireccional, pero es una herramienta, no la máxima autoridad arbitral. Conmebol debe tomar medidas y sancionar los fallos para que estas cosas no ocurran más".