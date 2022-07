La tajante respuesta de Brito a la ministra de Economía por su chicana a River: "La vi al día siguiente y..."

La renuncia de Martín Guzmán a su cargo como ministro de Economía agudizó la crisis económica del país. Con la apremiante situación financiera como principal motivo, se especulaba con que el Banco Central de la República Argentina había tomado la medida de restringir las transferencias al extranjero con dólar oficial para los clubes del fútbol argentino. Uno de los más perjudicados en ese caso era River, ya que la operación por Miguel Borja necesitaba del giro del dinero al exterior. Así las cosas, Silvina Batakis, la nueva ministra y fana de Boca, aseguró a modo de chiste que no dejaría que el Millonario pueda hacer sus movimientos en el mercado de pases, algo que, por más broma que haya sido, no le cayó bien a Matías Brito.

David Cufré, columnista de economía en M1, ciclo de C5N conducido por Gustavo Sylvestre, le consultó a la flamante ministra sí le iba a dar a River los dólares necesarios para cerrar la llegada de Borja: "Por supuesto que no", respondió Batakis entre risas. Sin embargo, el presidente de River no tuvo el mismo semblante al referirse a esa frase en TyC Sports: "La vi al día siguiente y me guardo lo que tengo que decir, ya se lo dije a ella. El chiste no era para el momento de Argentina", respondió Brito, en un tono serio.

Luego, el mandamás del Millonario agregó: "De todas maneras, lo de River no depende de la ministra, depende del Banco Central".

Más allá de su irrupción en la agenda por su designación como ministra de Economía, Batakis estuvo en boca de todos los futboleros por su fanatismo por el Xeneize. De hecho, muchos usuarios desempolvaron viejos tuits de la economista. Por ejemplo, en 2014 posteó una foto junto al Ruso Zielinski, entrenador de Belgrano cuando River descendió, y escribió: "Solo para entendidos...".

Por otra parte, Batakis aseguró que su nueva función al frente de la economía nacional no le impedirá seguir yendo a la cancha de Boca, club del cual es socia y aspira a ser presidenta en un futuro.