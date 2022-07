Brito reveló cómo reaccionará River con la Conmebol por el fallo del VAR: "Vamos a hacer el planteo de..."

Pasaron algunos días pero la bronca persiste en River. Hinchas, jugadores y el cuerpo técnico, encabezado por Marcelo Gallardo, habían dado su parecer acerca de la decisión de Roberto Tobar de anular el gol de Matías Suárez por mano, luego de consultar con el VAR. El único que no lo había hecho era Matías Brito, presidente del club de Núñez, quien definió el cobro como una equivocación más que importante: "Cuando uno ve que el juez mira 45 veces, hasta las 29 decía que era gol, ya uno ve que no es un error arbitral, sino que hubo una equivocación y no se aplicó. Pasa a ser un error grave".

En un principio, el presidente de River explicó por qué esperó algunos días antes de dar su veredicto sobre el fallo de Tobar: "Me tomé el tiempo para hablar, porque había mucho enojo luego del partido y uno puede decir cosas que no corresponden como presidente". Luego, Brito explicó que admite los errores de los referís, pero no si la equivocación es "conceptual".

Además, Brito, que asumió como presidente de River en diciembre de 2021, arremetió contra el ente máximo del fútbol sudamericano: "El VAR es bidireccional, pero es una herramienta, no la máxima autoridad arbitral. Conmebol debe tomar medidas y sancionar los fallos para que estas cosas no ocurran más".

En este sentido, el mandamás del Millonario aseguró que River tomará cartas en el asunto: "En la semana siguiente tendremos reuniones con gente de Conmebol para hacer el planteo de lo que ocurrió y que nos den sus respuestas para que estas cosas no pasen más. No puede usar el reglamento cada uno como quiere".

Por otra parte, Brito afirmó que las negociaciones con Borja nunca estuvieron hechas y, por la situación económica del país, River está analizando otros nombres: "No está caído lo de Borja, pero buscamos alternativas. Las compras y ventas de los jugadores es al dólar oficial. En caso de salarios y premios, es en pesos y eso es el doble".