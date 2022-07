La grandilocuente sentencia del mánager de Vélez tras eliminar a River: "Es el triunfo más..."

En el Monumental, Vélez logró una clasificación impensada pocos meses atrás: el Fortín entró a los octavos de final por la ventana, le tocó River y, cuando todos daban al Millonario como semifinalista por la "suerte" que había tenido en el sorteo, el equipo del Cacique Medina se movió bien en el mercado de pases, fue mejor a su rival en ambos partidos y dio el batacazo de la Copa Libertadores. Por eso, Christian Bassedas, mánager del club de Liniers, no tuvo dudas al definir al triunfo sobre el conjunto de Marcelo Gallardo como "el más importante de los últimos diez años".

El momento de la euforia del Fortín: Vélez eliminó a River y está en cuartos de final de la Libertadores.

En una entrevista con Olé, Bassedas aseguró que ninguna victoria de Vélez en todo este tiempo destaca por sobre la conseguida en la serie contra el Millonario: "Es una satisfacción enorme y también mucho orgullo y reconocimiento para nuestros jugadores, que han sabido jugar ambos partidos en escenarios donde tenés que estar preparado como lo han estado, principalmente, desde lo emocional", dijo uno de los referentes de la única Libertadores que luce en las vitrinas del Fortín. Luego, el director deportivo velezano se refirió al gol anulado a Matías Suárez, la gran polémica de la serie.

A falta de cinco minutos para el final, el delantero metió el gol que llevaba la eliminatoria a los penales. La bronca por la decisión de Roberto Tobar a instancias del VAR persiste en River pero Bassedas, al igual que Lucas Pratto, entiende que esta herramienta algunas veces te da y otras te quita pero admitió que no vio la mano desde su ubicación en el Monumental: "En los 180 minutos Vélez fue justo ganador a mí entender. La tecnología apareció en el fútbol y sucede que a veces te favorece y a veces no. Desde donde yo lo estaba mirando no me di cuenta. Después, hasta inconscientemente, uno mira para donde quiere mirar de acuerdo al interés que tenga. Hay una imagen, una foto, que da la sensación que se ayuda con el antebrazo a la hora de cabecear".

De todas formas, el mánager fue certero a la hora de separar la clasificación del Fortín de la polémica decisión del VAR: "Vélez ante esa decisión no tiene nada que ver. Todos los partidos dejan polémicas y nada desprestigia la tremenda fase que tuvo Vélez ante el rival más difícil que te puede tocar".

El triunfo de Vélez amargó la posibilidad de que Luis Suárez se vista con la camiseta de River pero el Cacique Medina no perdió tiempo e invitó al Pistolero a jugar con la V azulada. Sobre esto, Bassedas puso paños fríos y aseguró que las palabras del entrenador fueron producto de la alegría del momento: "No, no. Habrá sido un momento de entusiasmo, una expresión de deseo... Tenemos que ser responsables con nuestra economía, Suárez es inaccesible para Vélez. Hemos traído a Godín, Bou y Burían. Desde mi rol no quiero hablar por hablar, no es una realidad".

Ya en cuartos de final, Vélez se ilusiona con alzar su segunda Copa Libertadores y Bassedas entiende que el triunfo ante River lo posiciona de otra manera frente a los ojos de los rivales: "Una vez que baje la espuma, que puede durar 24 o 48 horas, es volver a empezar. Acá no podés bajar la guardia jamás, tampoco confundirte, y nada acaba hasta que uno siente que acaba. Tenemos que prepararnos para Talleres de Córdoba, no bajar la guardia, no soltarse ni ablandarse... Al contrario, hay que aprovechar estos 180 minutos para querer más y ser un mejor equipo, más fuerte".