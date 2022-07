Pratto reveló qué le respondió Matías Suárez sobre la jugada de la polémica en River-Vélez: "Me dijo que..."

Lucas Pratto fue uno de los hombres más buscados luego de la eliminación de River en el estadio Monumental ante Vélez, en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El Oso, conocedor del plantel Millonario, ya que muchos fueron compañeros suyo hace algunos años, reveló la charla que tuvo con Matías Suárez luego del partido, mientras esperaban por el control antidoping.

Sobre su charla con el delantero de River, reveló: "Con Matías me tocó el doping, me dijo que no sabía si la había tocado porque fue tan rápida la jugada que siente que cabecea y no le toca en la mano. Yo le respondí que sí la tocó. Con los chicos de Vélez no opinamos nada, solo la euforia y la felicidad de haber pasado de fase. Yo fui el último en salir, ellos saben que tienen que esperar al capitán. Tardé, llegamos a la Villa Olímpica como a las dos y pico de la mañana".

En cuanto al VAR y su postura, expresó: "A mí no me molesta que se equivoquen porque somos humanos, sino la soberbia y el trato. Primero el respeto y después seguimos. El VAR es una herramienta para mejorar el fútbol, en teoría. Ya pasaron dos o tres años y todavía no tengo una opinión formada. Me tocó a favor y en contra, muchísimas veces. Por ahí Tobar tiene una decisión, pero ve tantas imágenes que empieza a dudar".

"Después está su duda por una posible suspensión si llegara a marcar el gol. Al fútbol lo estamos empeorando, también con los 10 cambios. Dan ocho minutos que no se juegan. Hay que rever un montón de cosas. Hoy no se sabe cómo se está usando y dificulta todo tipo de decisión", añadió Lucas Pratto.

También, sobre su cruce con los dos centrales del Millonario, sentenció: "En el fútbol tenemos las revoluciones a mil y soy muy de defender a mis compañeros y los rivales, no me gusta que se trate mal a nadie porque yo no trato mal a nadie. Sentí que en este momento le estaban faltando el respeto a Lucas Orellano y defendiéndolo a él discutimos.