La fuerte revelación de Pratto sobre su pelea con dos jugadores de River: "Casi me voy a las manos con..."

La enorme clasificación de Vélez ante River en el estadio Monumental, además de depositar al Fortín entre los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores de América, dejó mucha tela para cortar. Luego de los festejos y la polémica por la actuación del VAR, Lucas Pratto reveló detalles de un momento que no fue captado por las cámaras de TV. El Oso contó que casi se pelea con los dos defensores centrales del Millonario, pese a que uno de ellos, Jonathan Maidana, es considerado uno de sus grandes amigos.

A la hora de contar como vivió el gol de Matías Suárez, que finalmente fue anulado, manifestó: "La realidad es que cuando estás afuera de la cancha tenés más ansiedad y nerviosismo. Justo pasó lo que pasó con el gol con la mano, el VAR y lo que pasó después con los jugadores de River pidiendo otras cosas. Si nos teníamos que ir a las manos, nos íbamos a las manos".

Sobre el tenso momento que vivió con dos de los jugadores locales, soltó: "Es más, antes de mi cambio casi me voy a las manos con Paulo (Díaz) y Jonathan (Maidana), que un poco lo engañamos, cuando Leo (Jara) termina haciendo el lateral que casi termina en gol de Walter (Bou)".

En cuanto a los motivos del tenso cruce, Pratto expresó: "Porque en el fútbol tenemos las revoluciones a mil y soy muy de defender a mis compañeros y los rivales, no me gusta que se trate mal a nadie porque yo no trato mal a nadie. Sentí que en este momento le estaban faltando el respeto a Lucas Orellano y defendiéndolo a él discutimos.

Finalmente el Oso, campeón de la Copa Libertadores 2018 con la camiseta de River, entre risas sentenció: "Es así, en la cancha no hay amigos. Después sí, tenemos una relación espectacular de amistad, pero como dijo Maidana antes del partido de ida, dentro de la cancha somos todos enemigos".