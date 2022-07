Sonríe Gallardo: River habría recibido una buena noticia en el mercado de pases

La situación económica actual del país puso en jaque al mercado de pases del fútbol argentino. La crisis agudizada por la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía provocó que el Banco Central de la República Argentina tenga que tomar medidas en detrimento de los clubes que querían hacer transferencias con equipos del exterior: no se permitirán las operaciones al valor del dólar oficial. Por ejemplo, esto perjudicó a River en las negocaiciones con Miguel Borja y Luis Suárez pero, según informó Hernán Castillo, el problema habría encontrado solución.

El ok del Banco Central para transferir los dólares para la compra de Borja o la movida de Suárez está. River espera saber qué pasa mañana ante Vélez para decidir cómo moverse contra reloj. Si pasa pueden ser uno o los dos. De no pasar probablemente no llegue ninguno. — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) July 5, 2022

El pase de Borja a River era un hecho. Sin embargo, el Millonario tenía serios problemas para transferir el dinero de la operación a Junior de Barranquilla y Palmeiras, los dos clubes con los que negoció. A su vez, esta restricción provocó muchos signos de pregunta alrededor de la posible llegada de Luis Suárez, que tendría un contrato por tres millones de dólares, de acuerdo a lo informado por Clarín hace algunas semanas. Pese a que el panorama no pintaba bien, Hernán Castillo aseguró en Twitter que el club de Núñez tendría el visto bueno del Banco Central para realizar las operaciones: "El ok del Banco Central para transferir los dólares para la compra de Borja o la movida de Suárez está".

Más allá de que el Millonario cuente o no con el aval del Central para realizar las operaciones a valor oficial (este martes cerró a 132 pesos), la dirigencia riverplatense no quiere apresurarse y la revancha por los octavos de final ante Vélez podría significar un gran cambio en los planes para este mercado de pases: "River espera saber qué pasa mañana ante Vélez para decidir cómo moverse contra reloj. Si pasa pueden ser uno o los dos. De no pasar probablemente no llegue ninguno", expresó el periodista.

Muchos se sorprendieron al enterarse de que River podría no reforzarse en el puesto de delantero en caso de no avanzar en la Libertadores, sobre todo porque Julián Álvarez jugará su último partido con la banda roja este miércoles en el Monumental.

De esta manera, Castillo informó que la principal traba para la llegada de refuerzos estaría solucionada. Se creía que la llegada de Borja sería un hecho si River obtenía luz verde para realizar la transferencia pero, según el periodista, todo dependería de lo que suceda ante Vélez.