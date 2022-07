El palazo de un ídolo top de Boca a Vidal: "¿Qué negocio querían hacer? Si era un..."

Hablar de Ángel Clemente Rojas es sinónimo de Boca Juniors. El delantero, figura del Xeneize durante la década del 60 es considerado como una de las grandes glorias de la institución. Surgido de las divisiones inferiores, cuenta con una estatua en el museo de la institución, la cual fue inaugurada en 2014. En diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, se refirió a la gran obsesión de todos los hinchas y a la frustrada contratación de Arturo Vidal.

Leyenda

Para comenzar, sobre la finalización de las negociaciones por el chileno, manifestó: "Yo a Vidal no lo conozco, lo vi jugar muy poco. ¿Qué negocio querían hacer con Vidal si era un muchacho grande? Para sacar a Varela que tiene una juventud bárbara! Para eso yo prefiero a un goleador y no a uno que gambetea. Boca está bien, cambió mucho. Es otro Boca, es el Boca de toda la vida".

En cuanto a la Copa Libertadores, la gran obsesión de todos los fanáticos Xeneizes, soltó: "Boca es el rival a vencer en la Copa para todos. Es una copa muy jodida". Además, Rojitas se animó a elegir entre el club de sus amores y la Selección argentina: "Te digo... Prefiero que Boca gane la Copa Libertadores antes que Argentina sea campeón del mundo en Qatar, olvídate que quiero que sea así ¡Que Mundial ni Mundial!".

Para finalizar, se refirió a la difícil situación que atraviesa luego de contagiarse de coronavirus: "Tuve covid y 10 días internado. Creí que me moría, que me iba para arriba, lo pensé muchas veces. Pensaba en mi hijo, mis nietos, si no los podía volver a ver, para colmo eras chiquitos y lloraban. Dios me dio una vida mas para seguir viviendo. Ahora estoy tomando 21 pastillas por día".