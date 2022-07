El "desubicado" comentario de Urzi tras el triunfazo de Banfield a Boca, que no le gustó al DT: "No te pases"

Trece años tuvieron que pasar para que nuevamente Banfield sumara de a tres en la Bombonera. El pasado viernes el Taladro disputó un gran partido y se quedó con el triunfo por 3-0, con todos los goles en la primera etapa. Una de las perlitas que dejó la noche fue la de Claudio Vivas enviándole un mensaje a sus dirigidos a través de papeles escritos para evitar gritar en medio del habitual bullicio en la Bombonera, algo que no pasó desapercibido.

Además de ser motivo de muchos de los memes que se viralizaron luego de la derrota de Boca, la actitud del DT también fue tema de charla, tal y como sucedió en Paso a Paso, programa de TyC Sports. Matías Pellicioni, periodista encargado de contar lo sucedido en Brandsen 805, fue testigo de las "desubicada" respuesta de Agustín Urzi y la posterior contestación de Vivas.

"Aguante el Taladro y qué linda está la Mica", escribió el atacante en un papel, imitando la actitud del director técnico. Entre risas Ramiro Cabrera, compañero del extremo, apuntó contra el mensaje escrito. "Es un desubicado", señaló.

Como no podía ser de otra manera, el periodista se encargó de buscar a Vivas para que tuviese su descargo. "No, no. No hay ninguna posibilidad. Micaela tiene novio y no hay ninguna posibilidad", expresó el DT quien, a su vez, le dejó otro mensaje a través de un nuevo papel: "Agustín Urzi, no te pases".