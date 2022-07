El desopilante hashtag tendencia de los hinchas de River para contrarrestar el #CavaniABoca

El poder de las redes sociales es inmesurable. Si uno no cree en esto, solo queda preguntárles a los hinchas de Nacional, que con una megacampaña en Twitter lograron el regreso de Luis Suárez. El #SuarezANacional rompió todo tipo de récord de interacciones y fue uno de los grandes motivos por el que el Pistolero volverá a jugar en el club de sus amores. Esto motivo a los hinchas de Boca, que crearon una campaña similar para convencer a Edinson Cavani. Sin embargo, los fanáticos de River no se quedaron atrás e hicieron tendencia un hashtag insólito.

La imagen de la campaña #CavaniABoca

Desde que se confirmó el regreso de Suárez a Nacional, los hinchas de Boca buscaron emular a sus pares del Bolso e impulsaron el #CavaniABoca para seducir al Matador para que cumpla su sueño de colgarse del alambrado de la Bombonera. Para contrarrestar la movida xeneize, los usuarios de River hicieron tendencia #CR7ARiver, en un pedido casi imposible de que Cristiano Ronaldo sea jugador del Millonario.

#CR7ARIVER, la campaña de los hinchas millonarios que fue tendencia.

Con un tono irónico, los hinchas riverplatenses coparon Twitter con el hashtag y la imagen editada de Cristiano Ronaldo con la camiseta de River. Incluso, muchos se cambiaron su foto de perfil y pusieron la que emula el formato con el que el Millonario presenta a sus refuerzos pero con la cara de CR7.

La imagen que recorrió el mundo: Cristiano Ronaldo con la de River.

Lógicamente, los memes no faltaron y hasta recordaron una vieja frase de Cristiano en la que reconoce su interés por River: "De Sudamérica, el equipo que más me gusta es River, Higuaín me hizo interesar por esa institución".

Los mejores memes del #CR7ARIVER

el bicho: correte pendejo que quiero ver a mi querido river romperle el ojete a boca #CR7ARIVER https://t.co/FN5boqr0QP — cris (@_crisenberg_) July 28, 2022

@Cristiano a las 3 AM viendo que el celular vibra cada 2 segundos porque lo arroba medio país #CR7ARIVER pic.twitter.com/dwxVSfPfpW — JuanaFernanda Quintera + (@so_ferrari_CARP) July 28, 2022

+ ¿Che abuelo quien era Cristiano Ronaldo?



- ¿Cristiano? *lagrimon* Era un portugués que conquistó Europa, y sorpresivamente vino a River para conquistar América, sentate que te cuento.#CR7ARIVER pic.twitter.com/EfATSbpCg7 — Ramonista uD83DuDE82 (@Ramonista_) July 28, 2022

"De Sudamérica, el equipo que más me gusta es River"



Te estamos esperando #CR7ARIVER pic.twitter.com/JSnMqrcWwx — misho edits uD83DuDC13 (@mishoedits) July 28, 2022

Cristiano está forzando su salida del Manchester United hace varios meses. Jorge Mendes, agente del Bicho, ofreció los servicios del delantero de 37 años a distintos clubes del fútbol europeo. Sin embargo, ninguno de estos se vio interesado en él.