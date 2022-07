El palazo de Falcioni al Rolfi Montenegro por su salida de Independiente: “Le dije cara a cara ‘vos…’”

Independiente está inmerso en una de las peores crisis de su historia. En el aspecto institucional, hubo disturbios a las afueras de la sede social en la asamblea de socios del último viernes y todavía se espera por la fecha de las elecciones, que se fijaría este miércoles y sería para septiembre, según informó Gastón Edul. Mientras tanto, el Rojo no da pie con bola en la cancha, cosechó solo un punto de los últimos 18 en disputa y hay mucha incertidumbre acerca de quien será el DT. Uno de los candidatos que habría sondeado la dirigencia es Julio César Falcioni, quien se refirió a una fuerte charla que tuvo con el Rolfi Montenegro a fines del año pasado.

En diciembre de 2021, el mánager del Rojo decidió no renovarle el contrato a Falcioni, DT que había alcanzado las semifinales de la Copa de la Liga y la clasificación a la Copa Sudamericana 2022. En una extendida entrevista en Equipo F de ESPN, el experimentado entrenador expresó sus diferencias con Montenegro: "Fue una decisión y yo lo acepté de la mejor manera. Nunca creo que es injusto. El club llevó un mánager del que me pareció muy correcta su decisión, pero no sus formas", aseguró.

Luego, Falcioni agregó que le pareció bien la intención de Montenegro de armar su equipo de trabajo al llegar a Independiente pero "las formas hacia mí no fueron las correctas". Más adelante, el extécnico de Independiente, que dirigió al Rojo en 85 partidos dentro de sus dos etapas, reveló un diálogo que tuvo con el mánager, a quien no nombró mientras respondía la pregunta: "No me gustó la forma y se lo hice saber en el momento adecuado. Me llamaban los técnicos que él quería para preguntarme 'Julio, ¿te vas?' y yo les decía 'no sé' y ellos 'no, porque me llamó tal persona'...".

Ante la atenta mirada de los panelistas del programa, Falcioni continuó el relato sobre su charla con Montenegro: "Estaba en el día a día al lado de nuestro y le dije 'me parece que no estás haciendo las cosas bien, vos estás empezando mal tu trabajo'. Lo puedo decir públicamente porque se lo dije a él face to face (cara a cara, en inglés)", disparó.

El fuerte relato de Falcioni sobre su relación con Montenegro llevó a la pregunta de si podrían trabajar juntos nuevamente en Independiente de concretarse su regreso: "No tengo ningún problema pero él no me va a llamar", expresó. En esta línea, Gastón Edul informó en la mañana del martes que si el Rolfi no elige el próximo entrenador del Rojo, daría un paso al costado en su función de mánager.

Por último, Falcioni dejó en claro que tiene buena relación con la actual dirigencia. Sin embargo, también aseguró que "deberían pasar muchas cosas" para que se dé su tercera etapa en Independiente.