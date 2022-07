El sorpresivo anuncio de Hugo Moyano que revoluciona a todo Independiente: “Quiero…”

No son horas fáciles las últimas que se vivieron en el mundo Independiente. A la Asamblea del pasado viernes, y todos los conflictos y enfrentamientos que se vivieron en la sede, se le suma el mal presente futbolístico de un equipo que, este domingo por la mañana, volvió a perder (ante Atlético Tucumán, en cancha neutral y a puertas cerradas).

En medio de la súplica de los socios para que se decrete una fecha para las elecciones presidenciales, Hugo Moyano, por ahora presidente de la institución, pasó por Mitre 470 y tuvo un particular diálogo con los diferentes empleados que trabajan en el día a día del club.

MOYANO SE DESPIDIO DE LOS EMPLEADOS DEL CLUB



Sin hacer ningún anuncio público y en un estricto hermetismo, Hugo Moyano paso por la Sede de #Independiente a despedirse.



¿ES EL FINAL? ¿Qué opinas?

En su cuenta de Twitter, el medio Infierno Rojo publicó un video en el que Moyano se despide del personal con un contundente mensaje: "En principio quiero agradecerle a ustedes, durante todo este periodo que me ha tocado estar al frente a una institución tan importante como es Independiente...".

No quedan dudas que las palabras del mandamás del Rojo suenan a despedida, pese a que no hay una palabra oficial que confirme la salida del dirigente. En las últimas horas fue el mismo Moyano quien intentó llevar calma a la masa societaria luego de confirmar buenas noticias para ellos.

"No vamos a apelar, la semana que viene se decidirá la fecha de elecciones. Los que fueron a la Justicia fueron ellos, no nosotros, y la Junta Electoral fue la que comprobó que no estaban en condiciones de participar", sentenció en diálogo con Crónica TV, despejando cualquier tipo de dudas al respecto.