El chat del grupo de WhatsApp de la Selección argentina que se volvió viral: por qué Paredes eliminó a Dibu Martínez

Si miramos el calendario, son 119 los días que nos separan para que comience a rodar la pelota en el Mundial de Qatar 2022 y, como no puede ser de otra manera, la ansiedad no para de crecer. El enorme presente de la Selección argentina y la gran relación que los jugadores establecieron con los hinchas hacen que el mundo futbolero esté ilusionado como hace mucho no pasaba.

En este contexto, las redes sociales son el nexo ideal para que los protagonistas muestren su buena onda y, como viene sucediendo en el último tiempo, se muestren un tanto más cerca del público argentino. En este sentido, en las últimas horas se viralizó una captura de pantalla.

Dibu Martínez mandó al frente a Leandro Paredes luego de que lo eliminara del grupo.

Leandro Paredes, uno de los administradores del grupo que el plantel tiene en WhatsApp, decidió eliminarlo a Emiliano Martínez mientras este realizaba una entrevista. Fue el mismo Dibu quien compartió lo sucedido en sus historias de Instagram, mandando al frente al mediocampista del París Saint Germain.

"@leoparedes Eso no se hace", escribió el arquero campeón de la Copa América 2022 y de la Finalissima 2022, junto a los emojis de una carita riéndose. En la imagen se puede observar la participación de Marcos Acuña y Joaquín Correa, quienes comentaron con emojis.

Sin lugar a dudas el comentario que más llamó la atención fue el de Lionel Messi, capitán de la Selección argentina. El mejor jugador del mundo aportó una " "jajajaja jajaja" que fue tendencia en Twitter. Los diferentes usuarios hicieron tendencia esto bajo el lema: "Si Messi se ríe cortado, entonces hay que reírse así".

El trasfondo del motivo:

El mediocampista, surgido de las divisiones inferiores de Boca Juniors, fue invitado al programa que conduce Migue Granados en ESPN. Allí, el conductor desafió al futbolista a que eliminara a algún integrante y fue el Dibu quien salió perjudicado en la elección. “Sacá a uno que se enoje, al más calentón, que no entienda por qué lo sacaste...”, fue el pedido.