¿Un tapado para Qatar? Revelan a qué jugador de River fue a ver Scaloni al Monumental

Falta cada vez menos para el Mundial de Qatar 2022. Por esta razón, Lionel Scaloni ultima detalles de lo que será la lista de 26 jugadores que buscarán respaldar la ilusión de un país con resultados en la cancha. Con varios lugares confirmados y otros menos por definir, el DT de la Selección argentina estuvo presente en el partido entre River y Gimnasia en el Monumental. Ante la partida de futbolistas que fueron citados en varias ocasiones como Julián Álvarez y Enzo Fernández, la pregunta que surgió fue: ¿a quién fue a ver el entrenador de la Albiceleste?

Scaloni estuvo en el Monumental y recibió un obsequio de la dirigencia de River.

En la última semana, el líder de la Scaloneta estuvo en la cancha de Newell's para ver el encuentro entre la Lepra y Racing. A priori, esa visita del DT tuvo como motivo la pasión por el club rosarino y no por algún jugador en particular. Este antecedente hizo pensar que Scaloni estuvo en el Monumental solo para ver fútbol, ya que los jugadores antes mencionados se fueron a Europa y el puesto de Franco Armani en la lista estaría fuera de discusión. No obstante, esta vez sí habría ido a ver a un futbolista de River que podría meterse al Mundial de Qatar 2022 por la ventana: Santiago Simón.

Así lo confirmó Juan Patricio Balbi, periodista que cubre la actualidad de River en ESPN. El joven mediocampista del Millonario empezó de atrás en la consideración de Marcelo Gallardo en este semestre pero se convirtió en una pieza importante para el Muñeco ante los bajos rendimientos de otros futbolistas.

Santiago Simón, en la mira de Scaloni.

En noviembre de 2021, Scaloni citó a Simón a la Selección argentina en una convocatoria que estuvo marcada por la presencia de varios jóvenes. Sin embargo, el jugador de 20 años solo participó de los entrenamientos.

Aunque las suspicacias no tardaron en levantarse, lo cierto es que Scaloni podría no considerar a Simón para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en noviembre sino que para el próximo proceso mundialista. El joven de River está haciendo sus primeras armas en su carrera y podría ser un futbolista vital con miras al 2026. Sin embargo, nadie le quitará la ilusión de subirse al avión con destino a Qatar.