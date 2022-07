Scaloni borró el "me gusta" que le había dado al tuit que elogiaba a un jugador argentino: ¿fue sin querer?

En los últimos años todo lo que sucede en las redes sociales toma una importante trascendencia, ni hablar cuando los protagonistas son deportistas o personas fuertemente ligadas al mundo del deporte. En este contexto, el nombre de Lionel Scaloni fue tendencia en los últimos días por haberle dado like a una publicación que habla sobre un jugador argentino, justo en la antesala de la presentación oficial de la lista de convocados al Mundial de Qatar 2022.

Enzo Fernández tuvo su debut en Benfica y el DT de la Selección argentina le dio like a la publicación.

El técnico de la Albiceleste no es una persona muy activa en las redes sociales. De hecho, Scaloni no tiene cuenta de Instagram ni de Facebook, aunque sí está presente en la del pajarito azul. Es por este motivo que, al no estar tan activo, cada intervención es fácilmente reconocible. Luego de interactuar en la publicación de Enzo Fernández, el director técnico tomó una particular decisión.

Luego de que se viralizara su acción, decidió quitar el like.

Ni bien sucedió, la acción se viralizó. En este sentido, comenzó a sonar el nombre de Enzo Fernández como un firme candidato a decir presente en la lista definitiva de la máxima cita mundialista. Acto seguido, el DT campeón de la Copa América dio un paso atrás y quitó el like de la misma.

Ahora, como se podía imaginar, la nueva acción también llamó la atención y deja una importante incógnita intentando analizar la actuación del DT. ¿Se arrepintió de lo que hizo o fue un error?

Aunque gran parte del plantel parece estar definido, hay algunos lugares que todavía están en disputa en la consideración de Scaloni. La rápida adaptación al fútbol europeo será clave para Fernández en estos meses previos al Mundial.