El "me gusta" de Scaloni en Twitter a un jugador que lucha por ir al Mundial: ¿guiño pensando en Qatar?

Aunque todas las miradas están sobre el mercado de pases y la actualidad del torneo local, los hinchas observan de reojo como el Mundial de Qatar 2022 se acerca más y más con el correr de los días. La Selección argentina transita la previa con tranquilidad, a la espera de la definición del TAS sobre el partido contra Brasil en septiembre. Por su parte, Lionel Scaloni tiene que definir quienes ocuparán los últimos puestos de la lista de 26 jugadores y dejó un indicio en Twitter sobre un futbolista que puede meterse en la cita mundialista.

Scaloni y el "me gusta" a un video de Enzo Fernández en Benfica.

El técnico de la Albiceleste no es una persona muy activa en las redes sociales. De hecho, Scaloni no tiene cuenta de Instagram ni de Facebook, aunque sí está presente en la del pajarito azul. Precisamente, fue en Twitter donde el entrenador campeón de América dejó un "me gusta" a un video de los primeros pasos de Enzo Fernández en Europa.

El joven mediocampista, que ya fue citado a la Selección argentina en este ciclo, llegó al Benfica hace pocos días y ya deslumbró a los hinchas portugueses en su primer amistoso. Un cuenta que sigue la actualida del ex River subió un video de un amistoso de las Águilas en el que se ve un Fernández rápidamente insertado en el equipo: "Con apenas 90 minutos en Europa da la impresión de que no le va a costar la adaptación a Enzo. Jugando de 5 y simple, maneja el mediocampo del Benfica".

Enzo Fernández se fue de River y ya deja ver su calidad en Benfica.

En el perfil de Scaloni, este video aparece en la sección de "Me gusta", por lo que en cierto punto el entrenador de la Selección argentina avaló las palabras del usuario sobre Fernández, quien fue comprado por el Benfica a cambio de 18 millones de euros.

Aunque gran parte del plantel parece estar definido, hay algunos lugares que todavía están en disputa en la consideración de Scaloni. La rápida adaptación al fútbol europeo será clave para Fernández en estos meses previos al Mundial y, de acuerdo al guiño del DT, pareciera estar en camino a eso.