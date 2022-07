La revelación del jefe de prensa de Campazzo que celebra el básquet argentino: "Él dice que va a..."

Desde que terminó la temporada de la NBA, el básquet argentino se hace una sola pregunta: ¿seguirá Facundo Campazzo en la liga estadounidense? El mercado de pases o, en términos basquetbolísticos, agencia libre empezó hace algunas semanas y, más allá de algunos rumores y declaraciones de representantes, no hubo muchas novedades sobre el futuro del cordobés. Luego de algunos días silenciosos, los fanáticos de la naranja se ilusionaron con la continuidad del base argentino en la mejor competencia del mundo gracias a una frase de Germán Beder, amigo del jugador y jefe de prensa personal.

El periodista, exjefe de prensa de la Confederación Argentina de Básquet, se convirtió en una persona muy popular por su participación en el ciclo Paren La Mano de Vorterix. Luego de algunos días de vacaciones junto a la familia del 7, Beder regresó al programa y soltó una novedad sobre el futuro de Campazzo en la NBA que los fanáticos de Facu celebran a cuenta: "Esta semana [puede haber novedades]... Él dice que la semana que viene. Para mí, sigue en la NBA".

Los seguidores del básquet tomaron esta frase de Beder y revolucionaron las redes sociales con memes e imágenes de Campazzo con la camiseta de diferentes equipos. De hecho, se viralizó que el periodista había hablado sobre una reunión entre el cordobés y los Golden State Warriors, aunque esto es falso.

Tras jugar con la Selección argentina, Campazzo se fue de vacaciones a España.

A pesar del rumor falso, sí es cierto que la prensa local de San Francisco vinculó a los últimos campeones de la NBA con un posible fichaje de Campazzo. Los Warriors perdieron a jugadores de similares características y estarían interesados en firmar a un base con cualidades defensivas como el argentino. Nuevamente, esto son solo rumores.

Lo cierto es que la agencia libre de la NBA está muy parado hace algunas semanas. Sin embargo, ya no se trata de la situación de Kevin Durant, megaestrella de los Brooklyn Nets que pidió ser traspasado a otro equipo, sino porque el trueque entre Minnesota Timberwolves y Utah Jazz por el pivot Rudy Gobert desbalanceó el valor de los jugadores en el mercado. Sin embargo, esto no debería influir en el futuro de Campazzo, ya que no tiene equipo pero, según su amigo Beder, cerca de encontrar su nueva casa.