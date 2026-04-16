¿Un histórico club de Mendoza se muda de barrio?

El histórico club de Mendoza firmó un convenio para ocupar un terreno de 6 hectáreas en El Bermejo. Andes Talleres sacudió el escenario deportivo local con una decisión que no pasa desapercibida. La institución cerró un acuerdo por 15 años, con opción de compra, para instalarse en un terreno de seis hectáreas en El Bermejo, Guaymallén. Es una señal concreta de cambio.

El predio —propiedad del Arzobispado de Mendoza— será el punto de partida para desarrollar una nueva estructura deportiva que le permita al club ampliar su alcance y ordenar el crecimiento de sus actividades. La dirigencia lo presenta como un paso estratégico, largamente esperado, que abre una nueva etapa.

El proyecto apunta a construir un espacio integral, capaz de contener disciplinas, socios y nuevas propuestas. En otras palabras, un polo propio que complemente —o eventualmente compita— con la sede actual.

El histórico club cuenta con varias disciplinas y casi 3.000 socios activos. Foto: Prensa Andes Talleres El histórico club cuenta con varias disciplinas y casi 3.000 socios activos. Foto: Prensa Andes Talleres

Porque más allá del discurso oficial, que habla de expansión, el volumen de la inversión, la duración del contrato y la posibilidad de compra instalan otra lectura: ¿Andes Talleres está empezando a correrse de Godoy Cruz? ¿Se van las disciplinas a Bermejo y el fútbol se queda en Minuzzi y Castelli?

Por ahora no hay confirmaciones formales de un traslado. Pero tampoco hace falta que las haya para entender que el club empieza a pisar fuerte en otro territorio. Guaymallén deja de ser una opción lejana para convertirse en un eje concreto de desarrollo.

El movimiento ya está en marcha. Y cuando los clubes toman este tipo de decisiones, rara vez son provisorias.

Talleres no solo proyecta crecimiento. También redefine su mapa.