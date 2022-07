NBA: la contundente respuesta del agente de Campazzo sobre la oferta millonaria del Real Madrid

Los días pasan y el mercado de la NBA no tiene novedades sobre Facundo Campazzo. La espera por la resolución del traspaso de Kevin Durant, quien pidió salir de los Brooklyn Nets hace algunas semanas, tiene a todos los equipos aguardando su oportunidad para intentar quedarse con uno de los mejores jugadores de la historia. Esta es una, tal vez la principal, de las razones por las que ninguna franquicia ofertó formalmente por el argentino o cualquier otro jugador de rol disponible en la agencia libre. Mientras tanto, el Real Madrid hizo una oferta millonaria por el cordobés que sacudió a propios y extraños.

Campazzo habría recibido una oferta del Real Madrid, club en el que ganó dos Euroligas y varias ligas locales.

De acuerdo a lo informado por diferentes medios de España, el Merengue realizó un jugoso ofrecimiento a Campazzo: ganaría casi tres millones de euros en un acuerdo de tres temporadas, además de que el club le perdonaría la deuda que mantiene el cordobés por la ejecución de la cláusula que le permitió al base irse a la NBA. Dicho monto sería 1.375.000 euros sobre el total de 6 millones que valió su salida a Estados Unidos.

Esto puso algunos signos de pregunta alrededor de las últimas declaraciones de Campazzo, que afirmó que estaba 100% determinado a seguir en la NBA: "Nunca me dejé llevar por el dinero, siempre fue por mi felicidad, por el hecho de cumplir un sueño. Mi prioridad 1, 2 y 3 es seguir en la NBA. Por ahora no tengo en la cabeza volver a Europa. Es obvio que en algún momento pasará, pero no ahora", respondió el exbase de los Denver Nuggets en TN Deportivo algunos días atrás.

Además, pese a la información que llegó desde España, el representante de Campazzo negó alguna charla con el último campeón de la Liga ACB y subcampeón de la Euroliga: "El Real Madrid no hizo ninguna oferta por Facu", aseguró Claudio Villanueva.

Por otra parte, las palabras de David Carro, agente de Facundo en Estados Unidos, en el programa 3x3 de UcU Radio habían llenado de ilusión a los argentinos con un Campazzo con futuro NBA: "Es un buen mercado para Facu porque no hay tantos bases pero sí varios equipos buscando. Hay interesados, incluso hay diferentes cifras y tipos de rol. Se movió el mercado hasta que se bloqueó por todo lo que genera Durant. Pero lo importante es que varias franquicias lo consideran un jugador NBA y creen que Denver se equivocó con él".

Por ahora, Campazzo disfruta de sus vacaciones en España con amigos y, también, con figuras del fútbol como Ezequiel Lavezzi y Federico Valverde. Como afirmó su agente, la agencia libre de la NBA está totalmente paralizada con el pedido de traspaso de Durant y no pareciera haber una solución rápida porque nadie quiere pagar lo que pide Brooklyn por el alero. Sólo queda esperar para saber qué será del futuro del base de la Selección argentina.