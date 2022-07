La estrella de la NBA que se rindió a los pies de Campazzo en Twitter: "Este muchacho..."

Facundo Campazzo espera por novedades sobre su futuro en la NBA. La agencia libre de la liga estadounidense ya está en marcha y con los motores muy calientes porque hubo muchos movimientos sorprendentes. Mientras aguarda por ofertas, el cordobés fue la figura de los dos partidos de la Selección argentina en las Eliminatorias para el Mundial 2023. Tal fue el nivel que demostró el ex Denver Nuggets que llamó la atención de Trae Young, uno de los mejores bases del mundo.

This dude be hoopin fruD83EuDD23 https://t.co/nCloFyV3Ri — Trae Young (@TheTraeYoung) July 4, 2022

Fiel a su estilo, Campazzo concretó algunas jugadas impresionantes como triples espectaculares, fintas lujosas y algunos pases sin mirar por encima de su cabeza. Precisamente, una asistencia de no creer para un tiro de tres de Carlos Delfino ante Panamá llegó hasta los ojos de Young, estrella de los Atlanta Hawks que se volvió loco con un highlight del base argentino: "Este muchacho está jugando enserio", escribió en Twitter.

Esta no es la primera vez que Young, que a sus 23 años es uno de los jugadores más espectaculares de la NBA, le tira flores a Campazzo. Tras un duelo entre Nuggets y Hawks, Ice Trae habló bondades sobre el juego de Campazzo: "Es un buen jugador. Se sumo a su equipo e impactó con su defensa y puede habilitar a sus compañeros. Es un gran pasador. Quizás no lleva mucho tiempo en la liga, pero te das cuenta que sabe jugar al básquet", dijo en marzo de 2021.

Campazzo recibió elogios de Trae Young por sus lujos en la Selección.

Por ahora, Campazzo sigue sin equipo en la NBA y muchos usuarios de Twitter recordaron un artículo del sitio Bleacher Report en el que ponían a los Hawks de Young como el destino ideal para el base argentino: "Trae Young es un descarado irritante, y los Atlanta Hawks deberían apoyarse en la identidad establecida por su mejor jugador. Facundo Campazzo tiene un historial de cruzar la línea entre el juego y el juego antideportivo, y es exactamente el tipo de presencia física irritante que los Hawks podrían usar para complementar la marca menos conflictiva de Young”, analizó el periodista Grant Hughes.

Por su parte, Campazzo contó una anécdota sobre cómo sufrió al joven base al jugar como visitante en Atlanta: "Por ejemplo me pasaba algo raro que cuando defendía a Trae Young. Tenía unos raperos al lado, que ellos mismos me bardeaban (sic). Me decían ‘no lo podes defender, no sé qué o Trae, matalo’ y a mi me temblaban un poco las patas. Lo defendí, me hizo un croosover y yo pensaba para adentro ‘no te caigas Facundo’, porque si iba al piso salía en todos los top ten. Entonces yo estaba con no caerme, que me meta un triple o penetre, pero no me tenía que caer".