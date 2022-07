La Selección argentina levantó el nivel y ganó sin problemas contra Panamá

Luego de una sufrida victoria ante Venezuela el jueves, la Selección argentina de básquet cambió la cara, dominó casi todo el encuentro y venció a Panamá en condición de visitante por 88 a 77. Como era de esperar, Facundo Campazzo volvió a ser la gran figura del encuentro, mientras que Marcos Delía tuvo un silencioso pero gran aporte y Nicolás Brussino tuvo la efectividad que tanto se le pide desde el triple.

FACUNDO CAMPAZZO, BÁSQUET CHAMPAGNE uD83EuDD42 pic.twitter.com/S4mJNGg48A — TeamFacu (@TeamFacu7) July 3, 2022

Argentina aprovechó que Panamá es un rival de menor envergadura que la Vinotinto e hizo pesar su calidad con pasajes de buen juego, algo que casi no se había visto en Puerto La Cruz. Desde el principio, Brussino estuvo muy certero con los tiros de tres y totalizó seis aciertos en nueve intentos. Esta vez, Campazzo no necesitó ser el máximo anotador del equipo pero así y todo metió 19 puntos, entregó 8 asistencias y registró cuatro robos de balón.



El holgado éxito de los dirigidos por el bahiense Néstor ‘Che’ García se cimentó en una contundente labor en el segundo cuarto, cuando extrajo una diferencia de 16, para irse al descanso largo por 54-38.

Cuatro triples de Nicolás Brussino y 16 puntos en 15 minutos. Como está el cañadense. uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25pic.twitter.com/o0koQ0Gpj2 — Hablemos De Básquet (@HDB_ok) July 3, 2022





De este modo, Argentina finalizó la tercera ventana eliminatoria con una marca 5-1, idéntico registro que Venezuela, que hoy tampoco tuvo complicaciones para doblegar por 87-59 a Paraguay (0-6) para quedarse con el primer puesto de la zona A, por mejor diferencia de gol.



El máximo anotador del quinteto argentino resultó el alero Nicolás Brussino, con 24 tantos (2-3 en dobles, 6-9 en triples, 2-3 en libres), 4 rebotes y 3 asistencias, mientras que el estratega Facundo Campazzo colaboró con 19 unidades y 8 pases gol.



En la segunda fase de la clasificación, el equipo albiceleste se enfrentará como visitante en agosto próximo a sus pares de Canadá (jueves 25) y República Dominicana (lunes 29), primero y segundo de la zona C, respectivamente.



A diferencia de lo ocurrido el jueves último ante el combinado venezolano, el quinteto argentino sentó diferencias desde temprano, con una defensa férrea y una intensidad que le permitió correr la cancha y marcar.



Luego de un primer cuarto parejo que terminó en tablas (23-23), el segundo capítulo entregó un nítido dominio visitante con un Brussino (4-5 en triples) determinante, bien asistido por Campazzo (7 puntos).



En el tercer período, el conjunto visitante halló efectividad en un Carlos Delfino (10 tantos) que hasta allí no había anotado, pero que aportó su experiencia de campeón olímpico (Atenas 2004) para apuntalar un rendimiento sostenido en sus compañeros.



Los 19 puntos con los que el elenco albiceleste inició el último segmento (80-61) se evaporaron inmediatamente en el comienzo del cuarto final, con un Panamá que intentó remontar la desventaja con el base Trevor Gaskins (ex Bahía Basket) como bandera.



Argentina estuvo casi 6 minutos sin anotar, el elenco local metió un parcial 10-0 (80-71) y encendió los alarmas. Recién un doble de Brussino (Gran Canaria, España), a falta de 2m. 23s. para el cierre, representó la primera conversión de campo de un quinteto de García (que tuvo 6 pérdidas en el cuarto), que mostró sus ‘lagunas’, pero consiguió un triunfo inobjetable.



En el restante juego del grupo, Venezuela, que es dirigido por el DT bonaerense Fernando Duró (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) y con 24 puntos de Jhornan Zamora, le ganó a Paraguay, por 87-59, en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz.







-Síntesis-



(77) Panamá: Trevor Gaskins 23, Eugenio Luzcando 9, Ricardo Martínez 6, Ernesto Oglivie 15, Alki Mitchell 12 (FI) Eric Romero 10, Josimar Ayarza 0, Amílcar Sánchez 0, Isaac Hall 0, Alejandro Grant 2 DT: Flor Meléndez.







(88) Argentina: Facundo Campazzo 19, Leandro Bolmaro 11, Carlos Delfino 10, Nicolás Brussino 24, Marcos Delía 10 (FI) Francisco Cáffaro 2, Patricio Garino 2, José Vildoza 2, Juan Pablo Vaulet 4, Nicolás Romano 4. DT: Néstor García.







Progresión: Argentina 23-23, 54-38, 80-61 y 88-77



Arbitros: Locatelli (Brasil)-Vázquez (Puerto Rico)-Todey (EE.UU.)



Estadio: Roberto Durán (Panamá City).