La estrategia de la Subcomisión del Hincha de River para ayudar al equipo a dar vuelta la serie ante Vélez

La dolorosa derrota ante Vélez, sobre todo por la forma en la que se dio, significó un importante golpe para las aspiraciones de River, quien se ha preparado y apuntado con todos sus cañones a volver a ser protagonista en la Copa Libertadores de América. Atento a esta situación, la Subcomisión del Hincha ha tomado una importante decisión que celebran todos los fanáticos.

El miércoles que viene es en casa, con nuestra gente. uD83DuDCAA



uD83DuDD1C @Libertadores uD83CuDD9A? Vélez. pic.twitter.com/rx8b8pER8h — River Plate (@RiverPlate) June 30, 2022

Para la revancha ante el Fortín, programada para este miércoles a las 21.30 en el estadio Monumental, se espera un marco similar al que se ha vivido los últimos meses, con las 72.054 localidades agotadas, pero con un condimento extra. A la despedida de Julián Álvarez y el partido 400 de Gallardo en el banco de suplentes se le sumará un total de 25 mil banderas en las tribunas.

Además, luego del retorno de los bombos en el partido ante Lanús, para el duelo copero se le sumarán 20 bombos con platillos que nuevamente ocuparán su lugar en la Sívori media. Todo esto, sumado a los ya clásicos recibimientos con mosaicos y muchos colores que hasta el momento no han sido revelados.

Una vez consumada la derrota en el José Amalfitani, Marcelo Gallardo fue claro a la hora de analizar lo sucedido: "No recuerdo haber sentido en un partido de Copa Libertadores, en una serie, esta sensación de que no estuvimos. Me voy con esa sensación. Dentro de todo lo malo, la ventaja es mínima. Me queda esa tranquilidad de que peor de lo que jugamos hoy no vamos a jugar".

Para sentenciar, motivado para lo que será el partido decisivo, el Muñeco se mostró optimista y le envió un mensaje a los hinchas, quienes jugarán un rol fundamental en el estadio Monumental: "En nuestra cancha, con nuestra gente, con nuestro empuje, debemos tener otra energía diferente".