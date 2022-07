Indignado, Gallardo explotó contra los árbitros y el uso del VAR: "¡Tienen que...!"

El inicio del segundo semestre no fue fácil para River. El equipo no encuentra el rendimiento de otros años y los refuerzos tardaron en llegar. Además, el Millonario quedó afuera de la Copa Libertadores tempranamente y la bronca por el fallo del VAR en el gol anulado a Matías Suárez, sumado a otras decisiones arbitrales polémicas en los demás partidos, conformaron un cóctel que tiene a Marcelo Gallardo en uno de sus peores momentos como DT del club de Núñez. Aunque ya pasaron algunas semanas de la eliminación ante Vélez, el Muñeco habló sobre cómo se utilizó el videoarbitraje en aquella noche en el Monumental.

En su primera conferencia de prensa luego del empate ante Vélez en Liniers, el DT de River volvió a hablar sobre el arbitraje, uno de los puntos que mayor polémica causó en Núñez las últimas semanas: "Hay algunas cosas que me sorprenden. Hoy hay cámaras, así como hay cámaras para tomar sí uno está enojado o se ríe, también los árbitros tienen la posibilidad de observar detenidamente, y tienen 48 mil repeticiones... Por ende, ¡tienen que errar mucho menos!", expresó efusiva y furiosamente Gallardo.

Luego de no hablar tras los últimos tres partidos por el torneo local, Gallardo atendió a la prensa en el River Camp y se mostró muy molesto con el arbitraje y cómo se usa el VAR en el fútbol: "Tienen que errar menos porque tienen herramientas para bajar los errores... No hablo sólo de nosotros, hubo muchos errores que le pasaron a otros equipos. Entiendo que se capacitaron durante mucho tiempo pero están fallando. No sólo contra mí o River, sino que todos han sufrido" .

El Muñeco tomó la palabra por varios minutos e hizo hincapié en las equivocaciones de los árbitros: "Sigue siendo el error humano. Es el ojo humano, más allá de la herramienta".

En los últimos partidos de River, Gallardo fue visto muy molesto con los arbitrajes. El Muñeco fue expulsado contra Godoy Cruz por su exabrupto con Nicolás Lamolina y criticó duramente a Andrés Merlos luego del partido de Copa Argentina ante Barracas Central.