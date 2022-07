La insólita justificación de Gallardo sobre su insulto al árbitro Lamolina: "Me arrepentiría si le..."

En una conferencia de prensa que dejó declaraciones muy interesantes de Marcelo Gallardo como cada vez que habla, llamó la atención la reacción del DT de River ante una pregunta muy puntual que no había respondido hasta acá, aunque habían pasado 9 días del hecho.

La consulta fue sobre su desubicado exabrupto con el árbitro Lamolina en River-Godoy Cruz, partido que el Millonario perdió 2-0 pese a que el Tomba jugó con un jugador menos durante 50 minutos, tras un error del árbitro al expulsar a Ferrari por una doble amarilla, minutos después de obviar una plancha descalificadora de González Pirez por la que el VAR no lo llamó. En el final de ese partido y tras echar a Aliendro (vía VAR) por una plancha que no pareció ser tal, cuando el juez adicionó 5 minutos, Gallardo lo consideró escaso y descargó su bronca contra el cuarto árbitro, para luego hacer lo propio con Lamolina, quien al amonestarlo recibió improperios y lo expulsó. "¡¿Tenés los huevos para echarme, pelotudo?!", le espetó el DT al ver que el juez le mostraba la roja.

Como aquella noche canceló la conferencia de prensa en el Monumental, algo que repitió tras el 2-2 agónico de Vélez, la consulta surgió en la conferencia de este martes en el River Camp: "¿Te arrepentiste de aquella frase que le dijiste a Lamolina, más allá de que pudieras tener razón en que lo de Aliendro no era para expulsión?", le preguntaron a Gallardo. Y más allá de asumir su error, el técnico de River estuvo lejos de mostrarse arrepentido por el exabrupto en sí.

"No me... a ver. Si bien me pasé con... ¡que ni siquiera fue un insulto! Un insulto es otra cosa. Sí me arrepiento de haberlo..., porque hoy te enfocan desde todos lados, te miran... Pero no fue un insulto. Me arrepentiría si le hubiese dicho algo malo", explicó de entrada Gallardo, minimizando su fuerte reacción. Y agregó: "¿Quién de acá en esta sala no dijo alguna vez un "boludo" o un "pelotudo"? ¡Dale, tampoco fue para tanto! Lo que pasa es que cuando se equivocan tan feamente, te sacan. Y como yo soy un tipo temperamental, así como me ven soy, no me siento acá y muestro otra cosa, soy así, en mi vida soy así, también tengo estas respuestas, estas... situaciones que no me enorgullecen, pero me definen como soy. Y bueno, a veces me equivoco como todos".

El DT de River prefirió hacer foco en la palabra "pelotudo" y no en el contexto en que la dijo, más desapropiado que el insulto en sí: había puesto en duda la autoridad del árbitro. Por eso el Tribunal de Disciplina decidió aplicarle dos fechas de suspensión a Marcelo Gallardo, que fueron purgadas con el pago de una multa.