Gallardo y un palito ¿para Boca y Riquelme?: “Hay otros entrenadores que han ganado y…”

El proceso de Marcelo Gallardo en River ya lleva más de ocho años. Con momentos de gloria y otros de decepción, pero se trata de una continuidad fuerte. El Muñeco habló este martes en conferencia de prensa y se refirió a los procesos de los entrenadores en el fútbol argentino...¿con un palito para Boca y para Juan Román Riquelme? Con una frase particular, el técnico del Millonario aseguró que los dirigentes no respetan los tiempos y sugirió: "Hay otros entrenadores que han ganado y les dan poco tiempo".

En medio de una situación futbolística particular, irregular, donde River no ha conseguido los resultados que buscaba, Gallardo aseguró: "Todos los entrenadores necesitamos tiempo para conformar equipos. Le pasa a los otros 27 entrenadores. Para muchos no hay tiempo, es real. Hay otros entrenadores que han ganado y les dan poco tiempo".

La frase retumba sobre todo porque en los últimos días el entrenador campeón de la última Copa de la Liga Profesional, Sebastián Battaglia, fue despedido de su cargo. Justo en el clásico rival... La decisión, además, habría sido tomada por Juan Román Riquelme, después de que Boca quedara afuera de la Copa Libertadores y el técnico hiciera un comentario sobre la falta de refuerzos en conferencia de prensa.

El Muñeco, que se presentó en conferencia de prensa luego del agónico empate 2 a 2 frente a Vélez en el José Amalfitani, criticó también el inicio del campeonato prácticamente sin vacaciones, y se sostuvo en la idea de que a todos los entrenadores les ha costado formar equipos a partir de esta modificación, pensada para llegar a terminar el torneo antes del Mundial Qatar 2022.

Qué dijo Gallardo de su trabajo en River y el semestre irregular

"Hemos tenido siempre algunas formas que nos han identificado. La cuestión es entender para qué estamos, a veces podemos y otras no podemos hacerlo. No han sido todos momentos malos en este semestre. Hemos sido irregulares, sí. No pudimos sostenernos en los pasajes buenos que hemos tenido. No pudimos sostener el primer partido con Vélez y eso nos pasó factura".

"En la búsqueda tengo que ir viendo cuáles son los momentos. Tal vez desde lo físico, mental y futbolístico no pudimos unir en este semestre esas cosas que nos den esa continuidad. No lo pudimos unir mucho tiempo. Los mensajes no han cambiado. Cuando no se puede sostener, a veces vas cambiando. Por alguna merma física, por inconvenientes que han surgido... Arrancamos este semestre con jugadores de selección viajando por todos lados, Japón, Medio Oriente... No pudimos arrancar el campeonato con cinco o seis futbolistas de selección. Llegaron desgastados, los hemos tenido que recuperar".

"No hemos parado, este calendario comprimido en este año de Mundial ha significado que no tuvimos descanso, estamos todos en la misma bolsa. No hubo un momento de preparación acorde a lo que queremos hacer. Hemos tenido que recurrir a jugar sin mucha preparación. No es una excusa, es lo que pasa, es real. En Europa los jugadores tuvieron un mes de vacaciones, volvieron al entrenamiento hace poco y en 20 días vuelven a jugar. Son espacios normales esos, acá no pasó eso. Lejos está de ser una excusa. Intentamos competir y acoplar a los jugadores que fueron llegando. Los que llegan, entran sin mucha preparación".

"Cuando hablo de conformar equipos, todos los entrenadores necesitamos tiempo para conformar equipos. No me pasa a mí, le pasa a los otros 27 entrenadores que tienen el mismo deseo. Para muchos entrenadores no hay tiempo, es real. Hay otros entrenadores que han ganado y les dan poco tiempo, eso es real".

"Lo que hemos construido se ha logrado con tiempo, con una fuerte estructura que nos ha sostenido a lo largo de los años, y eso es porque hemos ganado. Si me hubiese tocado perder... Hubo un fuerte convencimiento, que es fácil acompañarlo cuando se gana, todos estamos convencidos cuando se gana, pero cuando se pierde, se esfuma. Todos dejan de creer, entonces cambiamos".

"Mi mensaje es que más allá de los momentos buenos y no tan buenos que hemos atravesado en todos estos años. Porque también es verdad que hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado, pero lo que se ha construido es mucho más fuerte para que nos sostengamos con convencimiento. Hay que convencer a los jugadores y al entorno que los acompaña, que es mucho más difícil".