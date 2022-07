La tajante crítica de Ruggeri al River de Gallardo: "Dejó de..."

A lo largo del ciclo de Marcelo Gallardo, River tuvo un rendimiento arrollador. Más allá de algunos vaivenes y deslices en los torneos locales, el Millonario tenía un estilo de juego apabullante, de presión y de no dejar respirar a sus rivales. Sin embargo, esa versión del equipo del Muñeco no está a la vista en el 2022 y, tras el empate ante Vélez, Oscar Ruggeri fue lapidario a la hora de analizar el presente del club de Núñez.

Eliminado de la Copa Libertadores, a siete puntos del líder del Torneo de la Liga Profesional y con un andar flojo, River atraviesa una de las peores rachas de la era Gallardo con tres victorias en sus últimos 11 partidos. Ante esta actualidad, Ruggeri, campeón de América y del mundo con el Millonario, disparó: "River dejó de ser temible. Antes River salía y parecía que le tenían miedo. Ahora le perdieron el miedo, el respeto. Ya no te pasa por encima...".

En medio de un acalorado debate en ESPN F90, Ruggeri dejó en claro que el bajón de River pasa por su entrenador: "Acuérdense que sus rivales no podían salir jugando porque River recuperaba la pelota muy alto. La prueba más clara es ver a Gallardo. Ahí te das cuenta de lo que le pasa al equipo. No encuentra la forma de cambiar", aseguró el Cabezón.

Lo cierto es que a Gallardo le está costando encontrar el equipo un poco más de lo usual: cambios de esquema, de nombres, patadas al tablero en medio del partido con varias modificaciones en simultáneo y hasta su conducta se modificó en esta última racha negativa de River.

Además, no hay que pasar por alto que el partido ante Vélez fue el tercero de forma consecutiva en el que Gallardo no habló después del partido. A diferencia de los últimos dos, el resultado ante el Fortín ni siquiera fue una derrota, lo que habla claramente de que el presente de River no es el mejor.