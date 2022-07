La fuerte respuesta de Gallardo a los jugadores tras el planteo por sus formas: “Ellos saben que…”

Marcelo Gallardo conoce perfectamente el lugar donde está. Sabe que River exige ganar, por historia y prestigio, y pone del otro lado de la balanza el proceso que lleva en el club y el que también requieren los jugadores. El entrenador del Millonario, en medio de una irregularidad deportiva poco habitual, bancó a su plantel pero también le dejó un fuerte mensaje: "River no te espera demasiado".

En un período complicado en cuanto a los resultados del equipo, Gallardo expresó cómo reacciona ante la baja de forma de uno o varios jugadores: "Esa también es la función del entrenador, acompañar el proceso de inestabilidad, cuando el jugador no está en su mejor forma, a veces dándole continuidad, a veces saliendo, a veces sacándolos del nivel de exposición para que no sientan esa carga. Creo que soy responsable de acompañar esos procesos. Así como soy responsable en lo bueno, soy responsable en lo malo".

"Uno como entrenador tiene que hacer docencia todo el tiempo, más allá de que el resultado es inmediato. River exige mucho y enseguida. No todos están preparados para ser exigidos enseguida y de manera inmediata. Hay que acompañar procesos también. Ellos saben que River no te espera demasiado", agregó el Muñeco.

"Dentro de lo que es los tiempos normales de acompañar procesos, quiero darles esa solidez y ese respaldo. Después tenemos que salir a competir y tenemos que ganar, acá en River siempre tenemos que ganar. En los malos momentos, el entrenador se hace responsable, y esa es mi función", cerró Gallardo.

El enojo de Gallardo contra los árbitros por los errores con el VAR

El Muñeco también se refirió a las decisiones de los árbitros con el VAR y los criticó duramente: "Los árbitros hoy tienen oportunidad de observar 48 mil repeticiones y por eso tienen que errar mucho menos. Porque tienen los fundamentos, las herramientas para bajar esos errores. Hubo muchos errores, no solo con nosotros sino con otros equipos. Hicieron alarde de la capacitación que hicieron y están fallando. Todos han sufrido y sigue siendo el ojo humano más allá de la herramienta".

Más frases de Gallardo

"Apuntamos con el deseo de llegar lo más lejos posible. Claramente uno de los objetivos de este semestre no hemos podido cumplirlo, pero lejos estamos de pensar que todo está terminado. Lejos estamos de creer que porque no cumplimos ese objetivo estemos pensando en otras cosas. Se generan falsos comentarios que tienen que ver con cosas extrafutbolísticas. No hay crisis acá, no la van a encontrar".

"Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años, no depende de uno o dos malos resultados que puedan llegar a existir. Hemos construido algo mucho más sólido que eso. La gente de River, más allá de cierta desilusión, el hincha siempre quiere ganar y ha sentido esa desilusión, pero no se confunde, no se deja llevar por ciertas cosas que a veces quieren desestabilizar, externas o internamente. Acá no hay ninguna crisis ni ninguna posibilidad de que eso suceda. Nuestra permanencia es mucho más fuerte y va mucho más allá que cualquier resultado en un partido de fútbol".

"Tenemos esta pequeña desorientación en la búsqueda, nos volvemos a posicionar para tomar aire y para volver a empezar en la búsqueda del mejor funcionamiento. Esa es mi función, es mi deseo y es lo que me ocupa el tiempo. En eso estoy pensando, en conformar con los cambios que hemos sufrido, el mejor equipo posible. Creo que vamos a estar capacitados para pelear el campeonato, yo creo que vamos a recuperar puntos y yo tengo que preparar el mejor equipo posible".

"Algunos quieren generar una desestabilización. Lamento mucho decirles a los que lo están esperando que no hay una crisis. El hincha de River no se confunde. Estoy sólido, firme y convencido en los malos momentos del equipo hacia dónde tengo que ir. Es lo que les quiero transmitir a los hinchas de River. Lo demás no importa".

"Creo que podemos pelear el campeonato, y si no podemos quiero dejar el mejor equipo posible para cuando vuelva a comenzar el campeonato, tener un equipo sólido".