Ricardo Bochini, sin filtro a la hora de hablar de Independiente: "Nunca me dieron bola"

No por nada el estadio lleva su nombre. Es que a la hora de hablar de la historia viva de Independiente hablamos, también, de Ricardo Bochini. El máximo ídolo de la historia del club apareció en escena para referirse al difícil momento que atraviesa el club de sus amores. En este sentido, en diálogo con Súper Mitre Deportivo dejó importantes títulos.

El Bocha levantó cuatro veces la Copa Libertadores de América con la camiseta del club de sus amores.

Para comenzar, manifestó: "Sentí que varias veces me llamaron del club para colaborar pero no me dejaban tomar decisiones. Nunca me dieron la posibilidad de algo importante, por ejemplo de opinar de fútbol. Nunca me dieron bola cuando sugerí jugadores para Independiente. Yo sugerí a Guillermo Barros Schelotto y a Sorín pero no me hicieron caso".

A la hora de ofrecerse nuevamente para colaborar con el único club en el que jugó a lo largo de su carrera, no dudó: "Hoy yo le podría dar una mano en este momento a Independiente, lo importante es que te quieran dar esa mano. Cómo no voy a estar preparado para tomar decisiones futbolísticas".

Sobre el recuerdo de su relación con Ariel Holan, cuando este era DT del Rojo, soltó: "Cuando llegó Holan me daba besos y abrazos, y después me pegó una patada en el culo. Holan nos prometió que iba a armar un consejo de fútbol con los históricos y después no lo hizo".