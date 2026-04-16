Studer, con los pies sobre la tierra: "Estamos muy bien, pero hay que seguir por este camino"

Studer valoró el gran momento del equipo, pero pidió mantener la humildad y enfocarse en lo que viene: primero Banfield, sin pensar en Gimnasia.

En medio del gran momento que atraviesa el equipo, Sheyko Studer eligió la mesura. Lejos de agrandarse, el jugador dejó en claro cuál es la identidad del grupo: trabajo, humildad y foco en lo que viene.

“Siempre con la humildad que nos caracteriza, estamos muy bien, pero tenemos que seguir por este camino”, expresó tras el partido, reflejando el buen presente pero también la necesidad de sostenerlo en el tiempo.

Studer no ocultó la satisfacción por lo conseguido, sobre todo teniendo en cuenta el contexto. “Estamos muy contentos y vamos por más. Es una cancha muy difícil, histórica”, remarcó, valorando el escenario y la importancia del resultado.

Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia vence 1-0 a Newell's con gol de Studer. Foto: Prensa Independiente Rivadavia

Sin embargo, el mensaje más claro fue hacia adelante. Con el calendario apretado, el plantel no se permite distracciones. “No pensamos todavía en Gimnasia. Primero viene Banfield y desde mañana nos enfocamos en eso”, aseguró.