Nicolás Bolcato, el sostén de la victoria histórica de Independiente Rivadavia

El arquero mendocino fue vital en el triunfo de Independiente Rivadavia en Brasil. Nicolás Bolcató jugó un gran partido ante Fluminense.

El triunfo de Independiente Rivadavia en Brasil dejó varios puntos altos, pero hubo uno que se destacó por encima del resto: su arquero, Nicolás Bolcato. El guardameta mendocino fue determinante en una noche que quedará en la historia. Con una actuación sólida y serena, respondió cada vez que el equipo lo necesitó. En un partido de máxima exigencia ante Fluminense, mostró personalidad, seguridad y una notable madurez bajo los tres palos.

La figura del partido en Brasil Durante el encuentro, Bolcato intervino en cinco o seis jugadas clave. La más determinante llegó a falta de diez minutos, cuando evitó lo que era el empate del conjunto brasileño con una atajada decisiva. Fue una respuesta de arquero grande, en un momento límite.

Seguro en los centros, firme en el juego aéreo y preciso para contener cada pelota que pasaba por su área, transmitió tranquilidad constante a todo el equipo. “Embolsó” cada balón que debía y no dio rebotes, un detalle clave en un partido de este nivel.





Bolcato se luce en Brasil Bolcato se luce en Brasil Cabe recordar que, en el inicio del campeonato, el arquero había sido resistido por algunos hinchas. Sin embargo, con actuaciones como la de este miércoles por la noche, empieza a consolidarse como una pieza fundamental y con una proyección enorme.