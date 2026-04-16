Mendoza, capital del hockey: llegan los Regionales A y B y crece la ilusión local

Mendoza vuelve a ocupar un lugar central en el mapa del hockey argentino. La provincia será sede, en simultáneo, de los torneos Regionales A y B, dos de las competencias más importantes del ascenso a nivel clubes, que reunirán a equipos de distintos puntos del país en una semana de máxima exigencia y alto nivel competitivo. El estadio Ciudad de Godoy Cruz, Marista y Liceo serán las sedes.

No se trata solo de organización. Estos torneos forman parte del camino hacia los campeonatos nacionales y definen posicionamiento, ascensos y prestigio dentro de la estructura del hockey argentino. Que ambos certámenes se disputen en paralelo en Mendoza potencia el impacto: durante varios días, la provincia será el epicentro de una competencia intensa, con estilos diversos y partidos que suelen resolverse por detalles mínimos.

En ese contexto, Mendoza no será solo anfitriona. También será protagonista. Los clubes locales llegan con la expectativa lógica de hacerse fuertes en casa y competir de igual a igual ante rivales de otras regiones. La localía, en este tipo de torneos, puede inclinar la balanza: el conocimiento de las canchas, el acompañamiento del público y la adaptación al entorno juegan su propio partido.

La ilusión está instalada. Para los equipos mendocinos, jugar estos Regionales en casa representa una oportunidad concreta de dar un paso adelante, medirse ante otros contextos y consolidar el crecimiento que viene mostrando el hockey provincial en los últimos años. El desafío será sostener el nivel, imponer condiciones cuando el partido lo permita y saber sufrir cuando toque.

Mendoza no es sede por casualidad. Su desarrollo, su infraestructura y su tradición la posicionan como una plaza fuerte dentro del hockey nacional. Ahora, con los Regionales A y B en simultáneo, vuelve a tener una vidriera ideal. Y en esa vidriera, hay algo más que organización: hay equipos que sueñan con ser protagonistas.

Los equipos participantes

En cuanto al Regional "A", en la zona "A" estarán presentes Obras, Teque, La Tablada y Maristas de San Rafael, mientras que en la "B" jugarán Universidad de Cuyo, Liceo, Universidad Nacional de Río Cuarto y Tala Rugby Club.

En el Regional de Clubes "B", con activa participación de más equipos de nuestra provincia. Por un lado estarán Tacurú, Lomas de Rivadavia, El Carmen y Barrio Parque, mientras que por el otro aparecen Alemán "A", Vistalba, Marista Rugby Club "B" y Universitario de San Juan "A".