La tajante frase que habría dicho Izquierdoz tras ser borrado del equipo de Boca: "Yo no soy..."

En un momento complicado en lo futbolístico, con internas en lo institucional y varios indicios de relación rota entre el plantel y la dirigencia, Boca trata de resolver los problemas día a día, con la Liga Profesional y la Copa Argentina como objetivos. En tanto, la salida de Carlos Izquierdoz del equipo titular, en una extraña decisión del entrenador Hugo Ibarra, sumó un nuevo capítulo. Es que el defensor habría dado una contundente respuesta ante la posibilidad de irse del club, en la que metió a un ahora excompañero.

Según indicó el periodista Juan Bindi en Dale al medio, el programa de TyC Sports, Izquierdoz habría sido terminante y se habría referido a la salida de Cristian Pavón, quien se fue libre y por la puerta de atrás: "El domingo, alguien que está en el entorno de Izquierdoz me dijo que desde hace un tiempo él tenía una o varias ofertas para irse. Viendo la que se venía, él dijo 'yo no soy Pavón'. Como se le vence el contrato, él se veía venir esto de 'vas para afuera', te empiezan a correr, te empiezan a sacar. Si el escenario es este, él prefiere irse".

"El Consejo de Fútbol ya lo sabía y por eso le mejoraron el contrato. Cuando él tuvo la opción de irse, cuando en mayo lo empezaron a buscar, le mejoraron el salario. Pero la frase que dijo es 'yo Pavón no soy. Si no me van a tener en cuenta yo me voy'", agregó Bindi.

Izquierdoz, borrado del equipo titular de Boca para el clásico contra San Lorenzo que terminó en derrota 2 a 1, querría cerrar su salida del club en los próximos días ante los problemas internos que enfrenta. Según la información que se reveló, Izquierdoz habría sido parte del grupo que discutió con el Consejo de Fútbol por los premios económicos de la Copa Libertadores, un día antes del duelo con Corinthians que terminó en la eliminación en La Bombonera.

El periodista Javier Simone había revelado detalles sobre la disputa en TyC Sports, y en la charla Izquierdoz habría advertido a Juan Román Riquelme que se irían de la concentración en caso de no arreglar los premios: "En un momento de la charla, Izquierdoz amenaza con la no concentración y Riquelme le contesta 'bueno, quedate tranquilo que yo a las 6 de la tarde abro los micrófonos y cuento por qué no quieren concentrar'".