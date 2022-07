Cardona explotó con un periodista de ESPN por un picante rumor en Racing: “Es totalmente falso”

La llegada de Edwin Cardona a Racing generó expectativas que, por ahora, no se cumplieron. No sólo eso, sino que los hinchas le hicieron sentir su disgusto en más de una oportunidad y hasta aparecieron repudiables pintadas contra el colombiano en las inmediaciones del Cilindro. En lo que va del 2022 jugó 21 partidos pero fue titular en ocho de ellos. Ante Independiente, el colombiano no ingresó ni con la lesión de Emiliano Vecchio, un jugador de similares características, y según informó Leonardo Paradizo en ESPN F12, estaría incómodo y buscaría una salida lo antes posible, pero el futbolista de 29 años destruyó esta versión en su Instagram.

De acuerdo a lo que dijoel periodista, el ex Boca no se sentiría a gusto en Avellaneda: "Cardona es mirado de reojo por sus compañeros, lo dijimos hace un par de semanas y me lo volvieron a ratificar. No ven un compromiso profesional en él y está buscando una salida, se quiere ir de Racing. Los dirigentes ven con buenos ojos esto y admiten que fue un error".

En enero, la Academia pagó tres millones de dólares por el 50% del pase del colombiano. A dicho monto habría que sumarle un "contrato top", según afirmó el periodista que cubre la actualidad de Racing. Por otra parte, Paradizo agregó que Cardona tiene un destino preferido: "Aparece un interesado pero es el jugador el que está más interesado de lo que el club lo busca. Atlético Nacional de Medellín quiere contar con Cardona ahora, y esto lo saben los dirigentes de Racing", aseguró el periodista.

El Verde, club donde Cardona nació futbolísticamente, no envió ninguna oferta pero ya habría hecho llegar su interés por el jugador y en Racing habrían hablado de ciertas cifras. Sin embargo, fue el propio Edwin quien salió a desmentir esto en su cuenta de Instagram: "La gente sabe que soy hincha de Atlético Nacional y lo respeto, le tengo muchísimo cariño. Me dio todo, siempre voy a estar agradecido y nunca le voy a cerrar las puertas. Pero nadie se comunicó de Nacional para llevarme, de acá [Racing] nadie me comunicó que estaban disconformes como dijo esta persona", aseguró en un vivo de Instagram.

Además de su IG Live, Cardona lo desmintió por una historia.

Luego, Cardona agregó: "Nadie me comunicó que me voy de Racing. El monto que dijo esta persona es falso y nunca he pensado en irme de aquí. Vine con una ilusión, el equipo lo está haciendo bien. De pronto, hay muchas cosas que pueden suceder que la gente no sabe, entonces molesta".

Por último, el colombiano disparó con munición gruesa: "También hablaron de Boca, de Mineiro y no sé que más. Yo me quedo calladito y siempre lo voy a hacer. Dicen que no soy profesional, muchas cosas pero también me la banco. Trabajaré y quería aclarar esto".