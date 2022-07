La frase “saca chapa” de Gago tras la victoria de Racing ante Independiente: “Yo trato de…”

Fernando Gago dirigió por segunda vez a Racing en el clásico de Avellaneda, y, en ambos casos, el triunfo fue para la Academia. En este contexto el DT encaró los micrófonos en conferencia de prensa y realizó su análisis de lo sucedido en el Cilindro, donde su equipo venció por 1-0 al rival de toda la vida, con gol de chilena de Gabriel Hauche.

Para comenzar, Pintita manifestó: "Fue muy lindo recibir esa sensación de que el público estaba con los jugadores. Eso tenemos que lograr, que sea todos los partidos. Hoy es un día especial para la hinchada y se disfrutó. Los clásicos son muy difíciles de analizarlos, hay que jugarlos con el corazón y con la cabeza. Los clásicos se ganan, yo trato de buscar que se ganen jugando bien. Hoy, por momentos, el equipo lo hizo".

A la hora de analizar lo sucedido en el campo, expresó: "Después del gol creo que tuvimos situaciones donde hicimos el juego que nos gusta a nosotros. El penal hubiese cambiado el desarrollo del partido. En el segundo tiempo, el equipo ya se posicionó un poquito más bajo, pero sufrimos más en el posicionamiento de cederle la pelota al rival. Eso tenemos que corregir".

"Somos un equipo que necesita tener el protagonismo del partido. Cuando el rival tiene el balón, sentís esa sensación de que no estás dominando, no lo estás jugando. En el segundo tiempo nos faltó un poco de volumen de juego. Todo clásico tiene un impulso anímico y eso se notó por como lo vivió la gente junto a los jugadores. Ahora tenemos que seguir y no quedarnos con este resultado", añadió.

Para finalizar, Gago sentenció: "Fue un juego disputado. Ellos tienen a un gran entrenador y trabajan bien los partidos. Nosotros seguimos trabajando del mismo modo tanto en las victorias como en las derrotas. Inclusive pienso que en las situaciones de triunfos es cuando más hay que buscar cosas para corregir. Y así lo seguiremos haciendo".