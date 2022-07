La fuerte frase de Gallardo a sus jugadores que preocupa en River: "Es la primera vez que..."

Desde que asumió en julio de 2014, Marcelo Gallardo y River se acostumbraron a una sola cosa: ganar. Copas internacionales, torneos nacionales, clásicos ante Boca y un sinfín de victorias memorables que quedaron en la historia grande del Millonario. Sin embargo, el 2022 no ha sido fácil para el Muñeco, ya que quedó eliminado prematuramente de la Copa de la Liga y la Libertadores, tuvo un mal inicio en el Torneo LPF y, sobre todas las cosas, el equipo está inmerso en un mal rendimiento en todas las líneas. Por esta razón, el DT habría dejado un mensaje fuerte en su plantel luego de la derrota ante Godoy Cruz.

El pasado domingo, el Tomba le ganó bien a un River incapaz de generar buen juego e impotente por no cosechar buenos resultados. Dicha sensación fue personificada por Gallardo, que fue expulsado tras un tremendo exabrupto contra el árbitro Nicolás Lamolina. Con la bronca acumulada, el Muñeco decidió no hablar ante los medios. Sin embargo, sí lo habría hecho con sus dirigidos en el vestuario: "Hubo una charla de Gallardo con los futbolistas en el vestuario y Gallardo les dijo que es la primera vez en ocho años que no encuentra respuestas en el equipo", aseguró Guido Bercovich en TyC Sports.

Luego, el periodista aseguró que Gallardo se habría ido "muy preocupado" por esta cuestión y agregó que el DT reflexonaría sobre este bajón futbolístico con su círculo íntimo: "Va a esperar una respuesta inmediata del plantel. Yo tengo entendido que incluso no estuvo en algunos entrenamientos, estuvo más apartado, tal vez evaluando presente y futuro", afirmó Bercovich.

Esa "respuesta inmediata" que esperaría Gallardo podría llegar tan pronto como este miércoles cuando River enfrente a Barracas Central por Copa Argentina. Por otra parte, el Millonario tendrá un partido especial este domingo, ya que visitará a Vélez, su verdugo en la Copa Libertadores.

Para el partido ante el Guapo en el estadio La Pedrera de San Luis, Gallardo no convocó a Miguel Borja, el flamante refuerzo que fue presentado en la mañana del martes. De esta forma, el Muñeco estaría pensando en un equipo similar al que paró frente a Godoy Cruz para buscar esa reacción que habría pedido puertas adentro del Monumental.