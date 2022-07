Tras decirle que no a River, Luis Suárez está en charlas con otro grande de Sudamérica

El sueño de tener a Luis Suárez terminó de la peor manera para River. La semana pasada, el Pistolero confirmó que estaba todo dado para que se consume su llegada al Monumental pero la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Vélez dinamitó la posibilidad: "Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", aseguró el uruguayo, por el que otro gigante del continente habría avanzado en las últimas horas.

Tras su "no" a River, Suárez sigue evaluando opciones para su futuro. En el marco de las declaraciones citadas anteriormente, el ex Atlético de Madrid soltó una frase fuerte sobre Nacional, club que lo vio nacer futbolísticamente: "River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso. Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación", explicó, como lamentándose que el Bolso no intentara convencerlo. Sin embargo, el presidente del tres veces campeón de América aseguró que hubo contacto con el goleador en las últimas horas.

José Fuentes, mandamás del Tricolor, reveló que habla seguido con Suárez pero que, hasta este momento, no hay negociaciones en pie: "Negociación no hay, sino un intercambio de mensajes en los que yo claramente le muestro todo lo que significaría que él vuelva a su casa, donde tiene una cancha con su nombre, la hinchada lo quiere y hay un equipo que lo podría cuidar estos tres meses para que llegue en forma al Mundial".

Suárez jugó 46 partidos en Nacional, metió 15 goles y ganó dos campeonatos locales.

Luego, el presidente del equipo de Parque Central dejó una frase en la que intentó seducir a Suárez para volver al club de sus amores: "Si vuelve a Nacional, va a volver a donde nació, a donde empezó su excelente carrera internacional. Pero ya te digo, esto es por ahora una aspiración nuestra, pero el tango se baila entre dos", expresó Fuentes, que se vio motivado por las palabras del Pistolero para iniciar la gestión de una posible vuelta a Uruguay.

En charla con Ovación, Suárez le había dejado la puerta abierta a Nacional, que está en cuartos de final de la Copa Sudamericana y puntero en la tabla anual del fútbol uruguayo: "Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa". ¿Habrá Pistolero suelto en Montevideo?