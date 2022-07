Luis Suárez confesó todo sobre la propuesta de River: "Estaba muy entusiasmado, pero..."

Se acabó la novela y la ilusión, por duplicado. Si el mazazo de la eliminación de River ante Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores no era suficiente, el Millonario tiene más motivos para ponerse triste: el uruguayo Luis Suárez confirmó que no jugará en el equipo de Marcelo Gallardo tras la derrota ante el Fortín que lo dejó sin competencia internacional.

Luis Suárez confirmó que no jugará en River.

Suárez le confirmó al medio uruguayo Ovación que no llegará a River en este mercado de pases: "Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad". De esta manera confirmó la información exclusiva que MDZ había adelantado el 29 de junio: si River pasaba a Vélez, Luis Suárez venía a ponerse la banda roja.

"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", aseguró Suárez.

"Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa", indicó Lucho, quien también reveló que esperaba un llamado de Nacional. "Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación", comentó Suárez a Ovación.



El delantero de 35 años, quien quedó libre de Atlético de Madrid, finalmente no llegará al Millonario para reforzar al equipo de Marcelo Gallardo, después de la eliminación en la Libertadores. Ahora, Suárez esperará ofertas del fútbol europeo para definir su futuro en el último semestre antes del Mundial de Qatar 2022.