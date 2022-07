Hijo y nieto ‘e tigre: el golazo de Benjamín Agüero Maradona en las Inferiores de Tigre

Diego Maradona es su abuelo y Sergio Agüero su padre, por lo que resulta imposible no asociar su nombre al fútbol e imaginarlo el día de mañana defendiendo los colores de la Selección argentina. Hablamos de Benjamín Agüero categoría 2009, quien recientemente comenzó a defender los colores de Tigre.

Benja, el hijo del Kun, utilizó sus historias de Instagram para celebrar el partido que su categoría ganó el fin de semana. Como si fuera poco, con la 9 en la espalda, el heredero convirtió dos goles, el segundo un verdadero golazo. Este fue el que viralizó en su cuenta.

El delantero recibió por derecha una gran asistencia (en otra historia destacó el excelente pase de su compañero) y con tres toques logro desatar el festejo. Controló de derecha, con la misma pierna eludió por afuera al arquero y, ya adentro del área, definió con zurda ante el intento fallido de los defensas por bloquear el tiro.

Meses atrás, cuando su hijo fue a probarse, el Kun expresó: “Fue a Tigre por qué va su mejor amigo, así que fue ahí. Se fue a probar la semana pasada y me escribió ‘pa quedé’. Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta”.

Para finalizar, sentenció: “Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿Me explico?. Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”