Kun Agüero, sin filtro: durísimo insulto al árbitro de Corinthians-Boca y elogio a un jugador xeneize

"Ahora lo puedo decir, ya no juego más". Así lanzó su brutal crítica Sergio "Kun" Agüero contra el árbitro chileno Roberto Tobar, quien dirigió el martes el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Corinthians y Boca en San Pablo. El exdelantero, sin filtro y en su transmisión de Twitch, insultó duramente al juez y lo trató de "forro".

Al ver la jugada del penal de Marcos Rojo que luego atajó Agustín Rossi, Agüero estalló: "¿Pero qué hacés, árbitro? Este árbitro... ¡Este árbitro es un forro! Ahora lo puedo decir, ya no juego más. Este árbitro siempre que dirigió a Argentina fue un pedazo de salame. Total a mí no me puede decir nada, pero sos un forro".

Unos segundos después, el Kun recordó: "Y a Marcos Rojo lo tiene cruzado también, porque Marcos Rojo en la Selección una vez le dijo de todo también".

Por otro lado, Agüero también elogió a una de las mejores promesas de Boca en los últimos años, Exequiel Zeballos: "Ayyyy, Benedetto, mirá vos... Che, me gusta... El otro día vi el partido: me gusta el pibito este Zeballos, juega muy bien Zeballos", afirmó el exjugador.

"¿Cuándo fue que lo vi un partido? Yo estaba acá en Miami. Estaba con mis amigos, fue por la Liga, con Central Córdoba, que perdieron 1 a 0 en la segunda fecha. Villa estaba en el banco, y este Zeballos la rompió ese día. Perdieron igual, pero jugó bien", contó Agüero. Finalmente, volvió a ver el centro del Changuito a Darío Benedetto y tiró: "Espectacular centro, espectacular".