Gallardo, teléfono: el campeón de la Libertadores que desea volver a River

Camilo Mayada fue una pieza clave en el River de Marcelo Gallardo tanto en la Copa Libertadores 2015 como en el inolvidable 2018 de la final de Madrid ante Boca.

Hoy en Libertad de Paraguay, el uruguayo polifuncional recordó su pasó por el club de Núñez y se ilusionó con la posibilidad volver a vestir la camiseta del Millo: "Si me llaman, me encantaría volver a ponerme la camiseta. Siempre te tienta la oferta de River, el recuerdo del club me trae muchísima nostalgia", expresó Mayada en diálogo con el programa Puede Pasar (D Sports Radio).

Consultado por su relación con Marcelo Gallardo, el oriental reconoció que mantiene un contacto con el entrenador de River y que suelen intercambiar algunos mensajes. A la hora de definirlo como entrenador, no dudó en afirmar que es "un estudioso del fútbol" y que "muy pocas veces se equivoca con la estrategia", admitió.

Para finalizar, se refirió a una situación del mercado de pases que tienen en vilo no sólo a todos los hinchas millonarios, sino también al pueblo uruguayo: "Si Suarez llega a River sería un golpe terrible al mercado. Es una institución hecha persona", concluyó Camilo Mayada.