Atención, River: la respuesta de Luis Suárez que Gallardo y la dirigencia no revelaron

Las declaraciones de Marcelo Gallardo sobre Luis Suárez en la conferencia del sábado 25, post victoria de River ante Lanús, no fueron palabras al viento. Cada frase del técnico millonario sobre el goleador uruguayo escondía atrás un escenario que en los últimos días revolucionó a la cúpula dirigencial y al propio entrenador.

"Luis Suárez es un futbolista de elite, ahora está haciendo una recuperación de la limpieza en su rodilla, por más que lo pudiéramos tener, mañana no podría jugar. Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, de su evolución... El tiempo de él y el tiempo por el que se puede esperar por un jugador de este calibre van de la mano. Estamos tranquilos porque no estamos esperando a un futbolista que ya está para jugar", dijo Gallardo tras el 2-1 ante el Granate. Y remató: "Si dan los tiempos y se conectan las posibilidades, estará... o no". Ese silencio después de "estará" escondía algo que ya sabe el DT.

Según pudo confirmar MDZ con fuentes muy cercanas a la dirigencia, Luis Suárez ya le respondió a River. Lo hizo en diálogo con Enzo Francescoli, director deportivo de la institución y de gran relación con el Pistolero, con quien el Príncipe tiene una afinidad que va mucho más allá de la de compartir la nacionalidad. La respuesta del goleador uruguayo a River fue "sí". Pero con una condición: que el Millonario supere la fase de octavos de final de la Copa Libertadores ante el Vélez de su amigo Diego Godín (este miércoles a las 21:30 es la ida en Liniers y el miércoles 6/7 a la misma hora, la vuelta en el Monumental). Si eso sucede y no aparece una oferta estratosférica de un equipo top de Europa, Luis Suárez se pondrá la banda roja para jugar los cuartos de final ante el ganador de Talleres y Colón, con Boca, Corinthians, Flamengo y Tolima en un hipotético horizonte de semifinales.

En la última temporada Luis Suárez marcó 13 goles en 45 partidos en el Atlético de Madrid.

"Él nos mostró una muy buena buena predisposición y entusiasmo. Los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados porque estamos ante una posibilidad que él asume como que lo entusiasma, y está también la parte de su recuperación, que está haciéndola para poder estar bien. Después será una decisión propia de él cuando decida que ya está bien, apto, para ver si somos una opción viable, que es lo que él nos ha transmitido, y nos pondremos de acuerdo. Pero tampoco hay que mentirle a la gente y generarle demasiado entusiasmo con un nombre de semejante talla puede significar para el hincha y para el fútbol argentino en general". Al dejar semejante declaración sobre Suárez, Marcelo Gallardo sabía que estaba hablando de alguien que ya le dio el sí al club, pero que al quedar supeditado a un resultado deportivo no podía gritar a los cuatro vientos.

Por eso la mesura de la dirigencia encabezada por Jorge Brito, quien había reconocido una charla con el propio Luis Suárez en la que se habló de algo más que la idea de que juegue en River. Según informó el diario Clarín días atrás, hubo una oferta formal de tres millones de dólares contantes y sonantes por seis meses, que en realidad serían cuatro porque la temporada se termina en octubre por el Mundial de Qatar. Y con el correr de las horas se supo que esa propuesta incluiría un millón de dólares extra en caso de levantar la Copa Libertadores.

Si usted es hincha de River y llegó hasta estas líneas, sepa que si hay un gol de Julián Álvarez, Braian Romero o quien sea en la noche de Liniers o en la de Núñez de la próxima semana, Luis Suárez estará un pasito más cerca de jugar en River y revolucionar el fútbol argentino.