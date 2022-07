El motivo desconocido por el que Troyansky recibió 3 fechas de suspensión tras su picante festejo ante Boca

Una de las grandes polémicas del inicio del Torneo de la Liga Profesional fue la pelea entre los jugadores de Boca y Unión en el final del encuentro de la quinta fecha. En la Bombonera, el Tatengue dio el batacazo y se llevó el triunfo con un penal en el último minuto de Franco Troyansky. Precisamente, el delantero del equipo santafesino fue quien "destapó" la bronca de los jugadores xeneizes, quienes creyeron que su festejo había sido una burla hacia la parcialidad local. Por esta razón, el ex San Lorenzo fue suspendido por tres fechas y, al enterarse de los motivos, tuvo una particular reacción.

Troyansky, que regresó a Unión tras estar un año a préstamo en Atlas de México, se sacó la camiseta y mostró su número a la tribuna, lo que provocó la furia de los jugadores del Xeneize. Los futbolistas de ambos equipos se pelearon durante unos minutos y, finalmente, el árbitro Yael Falcón Peréz informó al delantero del Tate, que recibió tres fechas de suspensión: dos por incitar a la violencia y una por burlarse del árbitro al momento de mostrarle la tarjeta roja: "No lo puedo creer, el festejo no fue contra la gente de Boca".

Además, Ariel Senosiain le contó los pormenores de la sanción y Troyansky se sorprendió al escuchar que recibió una fecha más por haberse burlado del árbitro: "No, para nada. Yo al árbitro ni siquiera lo ví. Me fui para un costado y bueno, se me venían todos los jugadores de Boca y un dirigente me agarra y me saca, por eso me fui. A Falcón en ningún momento lo veo. Cuando se arma el tumulto, ni siquiera lo veo a él como para decirle o burlarme de algo. No me burlé de nadie", aseguró el jugador de 25 años.

"Hasta ahora no sabía nada. Ahora íbamos a hablar a ver si vamos a apelar. Después de declarar, me dijeron que iba a tener la oportunidad de apelar, estoy esperando para hacer el descargo", explicó el futbolista de Unión sobre sus pasos a seguir.

Luego, Troyansky expresó que no tendría problemas de volver a festejar de esa manera: "No fue por estar en la cancha de Boca, por el momento lo hubiese hecho en cualquier cancha".