La lapidaria sentencia de Flavio Azzaro contra Fernando Gago tras eliminación de Racing

"¿Qué hacemos con Racing", fue la frase que eligió Flavio Azzaro para comenzar con su video, el cual publicó en su canal de YouTube. El periodista utilizó dicho medio para realizar un descargo luego del partido que Racing perdió ante Agropecuario por 2-1 en el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina. El siempre polémico y reconocida hincha de la Academia, apuntó contra Fernando Gago y la dirigencia.

"Cuando vos no tenés jerarquía, cuando tenés un entrenador que está aprendiendo a serlo, que está practicando ser entrenador en un club grande. Cuando tenés un presidente que no entiende que no te alcanza con lo que tenés, porque vos te tenés que dar cuenta: ‘¿para qué estoy?’”, manifestó.

”En un momento culminante, un gran equipo lo saca adelante, pero no un equipo rachero. Vos podés perder contra Boca, obvio, mereciste ganar y perdiste. El problema es cuando a vos te deja afuera de una Copa Argentina A-GRO-PE-CUA-RIO. El problema es cuando te deja afuera de una Sudamericana en zona de grupos River de Uruguay", añadió Azzaro con un dejo de ironía.

Para finalizar, sin ánimos de dejar de cargar contra el actual DT, sentenció: “Este semestre tiraste por la borda la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, llegaste a semifinales con Boca, jugaste bien esa copa pero te quedaste a mitad de camino porque tenés un DT que es un caprichoso que insiste con Rojas, que creyó que le alcanzaba con lo que tenía, que sigue poniendo a Cardona, que en lugar de pedir un 9 piensa que hay que renovarle a Correa... no, macho, no”.