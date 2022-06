La contundente frase de Gago a su plantel tras la eliminación ante Agropecuario: "Ahora..."

Pese a que la Racing terminó con una muy buena imagen el primer semestre del año, la nueva eliminación que sufrió este miércoles habría marcado un antes y un después para el equipo de Fernando Gago. En tan sólo 21 días el equipo sufrió tres eliminaciones (ante Boca por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional, en fase de grupos de la Copa Sudamericana y la de Copa Argentina ante Agreopecuario).

En este contexto, la paciencia se habría agotado para Pintita que decidió dejarle un crudo mensaje a sus dirigidos en el vestuario del estadio 23 de Agosto, de Jujuy. "No hay más excusas, ahora tenemos que ganar lo único que nos queda", soltó el exdirector técnico de Aldosivi de Mar del Plata (donde tuvo su primera experiencia).

En conferencia de prensa, post eliminación, Gago manifestó: “Fue un partido donde dominamos, llevamos al rival a jugar donde queríamos, creamos muchísimas situaciones de gol, pero dos errores nos costaron caros. El equipo estuvo bien, pero nos faltó meterla. Hoy sí merecimos un poco más”.

Para finalizar, con respecto al momento en el que llegó el 2-1 de Agropecuario, sentenció: "No creo que el primer gol haya llegado porque estábamos con 10 (por la lesión de Alcaraz). Fue un rechazo largo cuando faltaba un minuto para que termine el primer tiempo. No creo que haya sido por hacer o no el cambio o por tener un hombre menos. Fue una circunstancia y un error conceptual en cuatro o cinco acciones de juego”.